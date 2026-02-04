Diabetessköterska till Läkargruppen Vårdcentral, Västerås
Läkargruppen Vårdcentral är en Praktikertjänstdriven vårdcentral med cirka 13 000 listade patienter, belägen i centrala Västerås.
Vi är en välbemannad och välfungerande mottagning med erfarna läkare och sjuksköterskor och söker nu en engagerad diabetessköterska till vårt team.Tjänsten är delad där cirka 60 % utgör diabetesuppdrag och resterande 40 % består av sedvanligt arbete som distriktssköterska på vårdcentral. Arbetsuppgifter - Mottagningsarbete med patienter med diabetes typ 2
- Uppföljning enligt nationella riktlinjer och arbete i Nationella Diabetesregistret (NDR)
- Patientutbildning, egenvårdsstöd och livsstilsrådgivning
- Nära samarbete med läkare och övriga professioner
- Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, såsom:
- Telefonrådgivning
- Mottagningsarbete
- Övriga förekommande distriktssköterskeuppgifter
Kvalifikationer - Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till diabetessköterska
- Alternativt distriktssköterska med erfarenhet av diabetesvård
- Erfarenhet av arbete på vårdcentral är ett krav
- Van vid självständigt arbete i primärvård
- God samarbetsförmåga och ett patientcentrerat arbetssätt
- Erfarenhet av journalsystem inom primärvård är meriterande
Vi erbjuder - En stabil och välorganiserad arbetsplats inom Praktikertjänst
- Ett tydligt diabetesuppdrag med möjlighet att påverka och utveckla mottagningen
- God läkartäthet och nära teamarbete
- Kollegial och trygg arbetsmiljö
- Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse
Anställningsform - Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
- Omfattning: heltid eller deltid
- Tillträde enligt överenskommelse
KontaktVid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Ghena Shabana
Biträdande verksamhetschef, personalansvarig
070-383 70 29 ghena.shabana@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
