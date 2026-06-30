Diabetessköterska till Krys vårdcentral Skarptorp i Norrköping
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-06-30
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Vill du arbeta på toppen av din kompetens, varje dag?
Då vill vi prata med dig!
Om Krys vårdcentral Skarptorp Hej! Jag heter Martina Bäck och är verksamhetschef och sjuksköterska här på vårdcentralen. Jag drivs av att skapa en arbetsplats där vi inte bara gör jobbet utan utvecklar hur jobbet görs. Här är det lika naturligt att be om hjälp som att bidra med idéer. Vi är ett team på ca 30 personer och har ca 8 800 listade patienter. Vårdcentralen ligger i Skarphagen och är en välfungerande vårdcentral med en dynamisk och lärande miljö där vi tillsammans arbetar för våra patienter. Kopplat till vårdcentralen har vi både barnavårdscentral och äldremottagning. På vårdcentralen har vi ett stort fokus på gott bemötande, god tillgänglighet och att arbeta hälsofrämjande. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta resa inom digi-fysisk vård? Sök tjänsten hos oss!
Varför Kry? Vi har förändrat hur vård bedrivs i Sverige i över tio år. Gjort den digital, tillgänglig och mer jämlik. Men vi är inte klara och det är poängen. På Kry tror vi att det modigaste du kan göra i vårdbranschen är att vara snäll. Och att de som kan vården ska styra den. Hos oss får du mandat att göra det - ta det, be inte om det.
Vad du faktiskt gör
Detta är en kombinerad roll där du kommer att arbeta 75% som diabetessköterska och 25% som sjuksköterska eller distriktsköterska. Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska/sjuksköterska på vårdcentral. Du kommer även att arbeta med självständig mottagning med diabetespatienter där du har en egen väntelista som du kallar på årskontroller ifrån, i ett tätt samarbete med patientansvarig läkare. Du möter patienter med stor bredd av besvär – på mottagning, digitalt och i kliniska bedömningar. Här ligger fokus på självständiga bedömningar, kliniskt ansvar och direkt patientarbete, inte att sitta i långa telefonköer eller fastna i administrativ triagering. Du är en central del av vården och arbetar både självständigt och i team där båda delarna är lika viktiga. Du gör medicinska bedömningar, prioriterar och driver patientärenden från start till mål.
Karriär och utvecklingsmöjligheter För dig som vill mer finns Krys specialistutbildning för sjuksköterskor, vår satsning på att utveckla framtidens primärvård genom att utveckla dig. Strukturerat, kliniskt och med handledning hela vägen. Avslutat program ger ett starkt lönetillägg och ny titel. Läs mer om SU-programmet här. (länk karriärsida)
Kry-modellen Vi minimerar administration och frigör tid till det som spelar roll: patientmötet. Alla professioner jobbar på toppen av sin kompetens. Hög tillgänglighet utan väntetider. Mer mandat, mer variation, mer påverkan. Läs mer om Kry-modellen HÄR
Förmåner och kompetensutveckling - läs mer om våra fina förmåner och om hur vi aktivt satsar på att utveckla våra medarbetare HÄR
Vad vi förväntar oss av dig
Du är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska samt vidareutbildning inom diabetes. Du har tidigare yrkeserfarenhet från primärvården i Sverige efter din examen. Du tar ansvar och får saker gjorda. Du trivs i förändring och ser det som kul. Du levererar vård med hög kvalitet och sätter patienten först, inte som ett värdeord utan i praktiken varje dag.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100% (kan diskuteras) Anställning: Tillsvidare Arbetstider: Vardagar under dagtid Plats: Kry vårdcentral Skarptorp Lön: Månadslön enligt överenskommelse
Är du redo? Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på martina.back@kry.se
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Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994160-2078505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9985709