Diabetessköterska sökes till Viskaforskliniken
2026-01-20
Välkommen att söka tjänsten som Diabetessköterska på Viskaforskliniken!
Information om arbetsplatsen
Viskaforskliniken öppnade 2016 och är en väletablerad och familjär vårdcentral där vi har stort patientfokus.
Här är ca 5500 patienter listade och vi har ca 15 anställda medarbetare som jobbar med hög kvalité och kontinuitet. Vårdcentralens utbud består av distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, BVC och rehab.
Vårdcentralen är belägen i fräscha lokaler 15 minuter från Borås. Bra kommunikationer och gratis parkering. I samma hus finns det även Apotek, Tandvård och Fotvård. Viskaforskliniken drivs i Praktikertjänst 's regi vilket bl a gör att beslutsvägarna är korta och som anställd har man fina förmåner.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en varierad miljö med såväl diabetespatienter som primärvård och hälsofrämjande vård. Ditt fokus kommer vara att ansvara för vårdcentralens diabetesmottagning. Du har även sjuksköterskemottagning samt telefonrådgivning i samarbete med dina kollegor.
Du ingår i ett team bestående av fem sjuksköterskor.Kvalifikationer
Distriktssköterska alternativt legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetesvård. Gärna med erfarenhet av arbete i primärvården.
Flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
För den här tjänsten krävs att du har ett giltigt körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.Dina personliga egenskaper
Du är en glad, flexibel och drivande lagspelare som trivs i en öppen och samarbetande miljö. Du är självgående och ansvarstagande. Hos oss har vi en utvecklande och nyskapande anda som vi gärna ser att du blir en del av.
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Därför ser vi gärna att du tar en första konfidentiell kontakt med vår rekryterare Cecilia Källebo redan nu. Telefon 010-128 39 68 eller mejl cecilia.kallebo@ptj.se
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
