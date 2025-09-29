Diabetessköterska, Medpro Clinic Åmål vårdcentral
2025-09-29
Nu söker vi diabetessköterska till vårt team i Åmål
På Medpro Clinic Åmål arbetar drygt 60 kollegor inom 13 olika professioner som erbjuder ett komplett primärvårdsutbud till våra 11 000 listade patienter.
Vi erbjuder läkarmottagning, sköterskemottagning, hemsjukvård, specialistsköterskemottagning för bl.a. diabetes, astma/KOL, vaccination, levnadsvanor samt rehab med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi har ett stort team för psykisk hälsa inklusive mottagning för Ungas Psykiska Hälsa.
Vi är ett företag som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Som diabetessköterska hos oss har du hand om och utvecklar diabetesmottagningen på vårdcentralen i tätt samarbete med det övriga teamet. Vi anpassar vården efter patientens behov vilket kan innebära hembesök, provtagning och telefonrådgivning.
Tjänsten innebär också att du deltar i vårdcentralens övriga arbete så som sjuksköterskemottagning, vaccinationer och telefonrådgivning.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med diabeteskompetens. Vi tror att du som söker är en engagerad person som brinner för primärvård och har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team då vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Ersättning
Arbetsgivare Medpro Clinic Group AB
Arbetsplats
Medpro Clinic
