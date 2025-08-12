Diabetessköterska/Distriktssköterska till Hälsocentralen Granlo, Sundsvall
2025-08-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Granlo är belägen central ca 3 km väster om Sundsvalls centrum. Vi sätter stort värde på teamarbete och har respekt de olika yrkeskategorierna och varandras kompetens. Hos oss arbetar allmänspecialister, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor med olika specialistkompetenser, kurator, psykolog, rehabkoordinator, laboratoriepersonal och sekreterare. Vi är ett härligt, sammansvetsat gäng som nu söker dig som är utbildad sjuksköterska och med fördel har en specialistutbildning inom diabetes och är intresserad av primärvården och utvecklingen av den.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Diabetessköterska/Distriktssköterska till Hälsocentralen Granlo, Sundsvall
Dina arbetsuppgifter
I huvudsak innebär arbetet mottagningsbesök och telefonrådgivning. Samtidigt får du möjlighet att kompetensutveckla dig genom våra internutbildningar och vara med på resan att utveckla primärvården. Du kommer tillhöra ett kompetensstarkt team bestående av läkarmottagning, diabetes och astma-/KOL-mottagning, BVC och ett rehabteam.
Vanliga arbetsuppgifter är:
Mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Hälsofrämjande samtal
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett års arbetslivserfarenhet inom yrket
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Är legitimerad distriktssköterska eller har annan specialistutbildning exempelvis inom diabetes
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Omdöme
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
