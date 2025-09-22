Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Lomma
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Lomma Visa alla sjuksköterskejobb i Lomma
2025-09-22
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lomma
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du diabetessjuksköterska och önskar anta nya utmaningar inom primärvården? Då har du äntligen chansen att söka dig till vår vårdcentral, belägen mitt i vackra Lomma, som drivs av ett team av engagerade kolleger.
Vårdcentralen Lomma har ett brett primärvårdsutbud med cirka 9400 listade patienter och består av 36 entusiastiska medarbetare med ett gott arbetsklimat. Vi är en välbemannad vårdcentral och strävar efter vård med kontinuitet samt teamarbete inom och utanför professionsgränserna. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom bland annat diabetes, äldrevård och astma/KOL.
Hos oss arbetar specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. På vårdcentralen arbetar även fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykologer och dietist. Vi har också barnavårdscentral.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med specialistinriktning inom diabetes och ett genuint intresse för primärvården.
Hos oss som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och arbetar med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker och patienter med prediabetes. Du gör också årskontroller och registreringar i nationella diabetesregistret (NDR).
Vi arbetar med att kvalitetssäkra vården för våra diabetespatienter, vilket gör att du som diabetessköterska kommer vara engagerad i att följa och förbättra kvalitetsindikatorer som plockats fram som gemensamma mål för vårdcentralen. Vårt mål är att utgå från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande och hög medicinsk kvalitet.
Förutom eget mottagningsarbete med diabetespatienter ingår även annan tjänstgöring på vårdcentralen med bland annat telefonrådgivning och triagering. Vidare då vi har goda medicinska resultat som vi gärna vill upprätthålla, förväntar vi oss att du håller dig i framkant kunskapsmässigt om diabetes samt fungerar som en konsultfunktion till våra läkare.
Du erbjuds också regelbunden fortbildning för att fortsätta utvecklas i din yrkesroll. I denna tjänst får du stora möjligheter att utvecklas både professionellt och på det personliga planet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessköterska. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Personen vi söker är trygg och flexibel i sin yrkesroll och bekväm med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Du verkar för att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Victoria Boklund, Verksamhetschef 0703-45 35 70 Jobbnummer
9520529