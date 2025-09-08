Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Ljungsbro
Vill du vara med och påverka primvårdens framtid och utveckling? Har du lust, ork och tålamod att bygga långsiktigt tillsammans med oss.
Vi på Vårdcentralen Ljungsbro söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vår ambition är att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en ny och modern arbetsplats som möter morgondagens krav på ett fint patientomhändertagande och ett sunt och hållbart arbetsliv.
Vårdcentralen är belägen i utkanten av Linköping med vackra, natursköna omgivningar. Här har du möjlighet att ta en promenad på lunchen längs Göta Kanal.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen har idag cirka 11 000 listade patienter med specialistmottagningar inom barn-hälsovård, diabetes, äldrevård, astma/KOL, sår- och fotvård samt inkontinens. Vi har också dietist och en samtalsmottagning med samtalsterapeut/rehabkoordinator, kurator och psykolog. Även arbetsterapeut och fysioterapeuter finns i verksamheten.
Vår ambition är att erbjuda våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten. Vi har väl inarbetade rutiner kring uppföljning av våra patienter inklusive utarbetade ansvarsområden för att driva utvecklingen framåt. Vid Vårdcentralen Ljungsbro ser vi positivt på forskning. Vi tar emot studenter och utbildningsläkare och får återkommande goda vitsord från våra adepter som många gånger aktivt söker sig tillbaka till oss för fortsatta placeringar och anställningar.
Dina arbetsuppgifter
Som diabetessköterska på vårdcentralen är du en viktig del i teamet kring diabetespatienten. Du driver sköterskeledd specialistmottagning för diabetespatienter och arbetar patientcentrerat med rådgivning kring beteende- och livsstilsförändringar samt justering och uppföljning av behandling med mera enligt vårdprogrammet för diabetes. Arbetet innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbete med andra yrkesgrupper.
I uppdraget som diabetessköterska ingår också en viss del telefonrådgivning i TeleQ, vilket alla distriktssköterskor/sjuksköterskor på vårdcentralen har i sina tjänster.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 45 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandas med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling.
Vi har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och är övertygade om att god trivsel märks i mötet med patienten. Vår ambition är att erbjuda alla patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till diabetessjuksköterska. Det är av stor vikt att du är intresserad av primärvård och intresse för diabetesvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du har god initiativförmåga och förmåga att kunna fatta egna beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god kommunikatör, trygg och stabil med välgrundade och tydliga värderingar som du baserar ditt agerande på.
Vi värdesätter din förmåga till teamarbete, där du både tar ansvar för ditt eget utförande men också bistår dina kollegor vid behov. Du har ett positivt förhållningssätt till utvecklingsarbete och har förmågan att se möjligheter när förutsättningar förändras.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Ljungsbro Kontakt
Vårdenhetschef Kajsa Klashed kajsa.klashed@regionostergotland.se Jobbnummer
9498477