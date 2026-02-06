Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg
2026-02-06
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en passionerad och erfaren sjuksköterska som vill arbeta på en utvecklingsinriktad vårdcentral med trevliga kollegor, plats för reflektion och professionell utveckling? Värdesätter du att arbeta i multidisciplinära team där vi tillsammans kontinuerligt utvecklar verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet och god arbetsmiljö?
Vårdcentralen Laröd är en stabil, välfungerande och expanderande enhet med drygt 7000 listade patienter och drygt 280 listade barn på tillhörande barnavårdscentral (BVC). Vi bedriver en filial i närområdet där vi erbjuder både akuta och bokade tider till läkare och sjuksköterska men även en mottagning med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser. Vi är mycket stolta över vår goda arbetsmiljö med fokus på nöjda medarbetare och patienter samt hög vårdkvalitet. För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter god tillgänglighet, respektfullt bemötande, kontinuitet, trygghet och hög medicinsk kompetens.
• Som sjuksköterska hos oss upplever jag en otroligt god samarbetsvilja där alla personalkategorier hjälps åt och tid avsätts för att konsultera varandra, säger Pernilla. Det är fantastiskt att träffa patienter som uppskattar vårt arbete. Vi har en god stämning och ett bra samarbete, där vi tillsammans löser problem och har nära kontakt med chefen.
Hos oss arbetar 30-talet engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier i tvärprofessionella team för att kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter. Teamet består av specialistläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialistkompetens, undersköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeut, dietist och sekreterare. Vi erbjuder barnavårdscentral (BVC), läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistsjuksköterskemottagning för allergi-astma-KOL, diabetes, hypertoni, infektioner, levnadsvanor, vaccinationer, minnesmottagning och äldrevårdsmottagning samt mottagning till arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och psykolog.
• Jag ser fram emot den glada stämningen i fikarummet varje dag och rekommenderar varmt vår arbetsplats för den positiva synen på både personlig och professionell utveckling, säger Peter som är forskande distriktssköterska.
Vi är väldigt stolta över att vara en akademisk vårdcentral (AVC) vilket innebär forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), genom att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. Vi deltar i flera forskningsstudier inom bland annat levnadsvanor, psykisk hälsa/ohälsa och hypertoni.
Här kan du läsa mer om vår vårdcentral: http://www.vardcentralenlarod.se

Arbetsuppgifter
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med specialistinriktning inom diabetes och ett genuint intresse för primärvården.
Hos oss som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och arbetar med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker och patienter med prediabetes. Du gör också årskontroller och registreringar i nationella diabetesregistret (NDR).
För oss är det viktigt att vården ska präglas av ett professionellt bemötande, hög medicinsk kvalitet och en individanpassad omvårdnad. Vi arbetar med att kvalitetssäkra vården för våra diabetespatienter, vilket gör att du som diabetessköterska kommer vara engagerad i att följa och förbättra kvalitetsindikatorer som plockats fram som gemensamma mål för vårdcentralen. Förutom ditt arbete med diabetespatienter kommer du även att bidra till vårdcentralens övriga verksamhet, så som telefonrådgivning och triagering, konsultation samt samarbete med läkare och andra kollegor.
Vi värdesätter att du håller dig uppdaterad inom det senaste inom diabetesvård och ser dig som en viktig kunskapsresurs för hela teamet. Här erbjuds du regelbunden fortbildning för att du ska kunna fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du stora möjligheter att växa både professionellt och personligt, samtidigt som du bidrar till att upprätthålla och vidareutveckla våra redan goda medicinska resultat.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessköterska. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Vi söker dig som är en trygg och flexibel person i din yrkesroll, med förmågan att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika professioner. Du har ett genuint engagemang för att ge våra patienter ett varmt bemötande och ett professionellt omhändertagande. Eftersom vi värdesätter att hitta rätt person för tjänsten, kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Är du vår nya kollega?
Om du är en engagerad diabetessjuksköterska som vill arbeta i en stimulerande miljö där du kan göra skillnad för våra patienter, ser vi fram emot att höra från dig! Tillsammans skapar vi en vård som gör skillnad. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
