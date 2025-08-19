Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-08-19
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en passionerad och erfaren sjuksköterska som vill arbeta på en utvecklingsinriktad vårdcentral med trevliga kollegor, plats för reflektion och professionell utveckling? Värdesätter du att arbeta i multidisciplinära team där vi tillsammans kontinuerligt utvecklar verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet och god arbetsmiljö?
Vårdcentralen Laröd är en stabil, välfungerande och expanderande enhet med drygt 6900 listade patienter och drygt 300 listade barn på tillhörande barnavårdscentral (BVC). Vi bedriver en filial i närområdet där vi erbjuder drop in till läkare och sjuksköterska men även en mottagning med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser.
Vi är mycket stolta över vår goda arbetsmiljö med fokus på nöjda medarbetare och patienter samt hög vårdkvalitet. För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter god tillgänglighet, respektfullt bemötande, kontinuitet, trygghet och hög medicinsk kompetens. Vi får ofta fina omdömen av våra patienter och nedan är ett exempel på vad en av våra patienter skrivit till oss.
• Är genuint glad att tillhöra Laröd vårdcentral och mötas av ett fantastiskt gäng människor med stor flexibilitet och en fin syn på människan. Vill be er att fortsätta i samma innovativa anda gällande flexibilitet som är något alldeles otroligt unikt och värdefullt för den enskilde individen.
Hos oss arbetar 35-talet engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier i tvärprofessionella team för att kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter. Teamet består av specialistläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialistkompetens, undersköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeut, dietist och sekreterare. Vi erbjuder barnavårdscentral (BVC), läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistsjuksköterskemottagning för allergi-astma-KOL, diabetes, infektioner, levnadsvanor, vaccinationer, minnesmottagning och äldrevårdsmottagning samt mottagning till arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och psykolog.
Därtill är vi stolta över att vara en akademisk vårdcentral (AVC) vilket innebär forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), genom att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. Vi deltar i flera forskningsstudier inom bland annat levnadsvanor, psykisk hälsa/ohälsa och hypertoni.
Här kan du läsa mer om vår vårdcentral: http://www.vardcentralenlarod.sePubliceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med specialistinriktning inom diabetes och ett genuint intresse för primärvården.
Hos oss som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och arbetar med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker och patienter med prediabetes. Du gör också årskontroller och registreringar i nationella diabetesregistret (NDR).
Vi arbetar med att kvalitetssäkra vården för våra diabetespatienter, vilket gör att du som diabetessköterska kommer vara engagerad i att följa och förbättra kvalitetsindikatorer som plockats fram som gemensamma mål för vårdcentralen. Vårt mål är att utgå från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande och hög medicinsk kvalitet.
Förutom eget mottagningsarbete med diabetespatienter ingår även annan tjänstgöring på vårdcentralen med bland annat telefonrådgivning och triagering. Vidare då vi har goda medicinska resultat som vi gärna vill upprätthålla, förväntar vi oss att du håller dig i framkant kunskapsmässigt om diabetes samt fungerar som en konsultfunktion till våra läkare.
Du erbjuds också regelbunden fortbildning för att fortsätta utvecklas i din yrkesroll. I denna tjänst får du stora möjligheter att utvecklas både professionellt och på det personliga planet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessköterska. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Personen vi söker är trygg och flexibel i sin yrkesroll och bekväm med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Du verkar för att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C261823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Catharina Olsson, Verksamhetschef 076-648 66 44 Jobbnummer
9465353