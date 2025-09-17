Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2025-09-17
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du diabetessjuksköterska? Vill du vara med att bedriva och utveckla vår diabetesmottagning tillsammans med en diabetessjuksköterskekollega och samarbeta nära våra läkare för att ta hand om våra diabetespatienter? Då är den här tjänsten för dig!
Vårdcentralen Centrum är en enhet med cirka 14 000 listade patienter, vilket gör oss till en av Skånes största vårdcentraler. Här finns en bred kompetens inom vår mottagningsverksamhet med distriktssköterskor, specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, arbets- och fysioterapeuter samt dietist. För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter god tillgänglighet, respektfullt bemötande, kontinuitet, trygghet och hög medicinsk kompetens. Vi har ett stort intresse för handledning och har därför ofta studerande inom alla yrkeskategorier hos oss.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi aktivt arbetar med att förbättra våra mottagningsverksamheter och ytterligare stärka teamarbetet inom organisationen.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Hos oss som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och arbetar med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker och patienter med prediabetes. Du gör planerade uppföljningar av våra diabetespatienter och gör registreringar i nationella diabetesregistret (NDR). Du kommer vara engagerad i utveckling av vår diabetesmottagning med hög medicinsk kvalitet och professionalitet. Du förväntas hålla dig uppdaterad kunskapsmässigt om diabetes, ha ett nära samarbete med läkare, dietist och övriga på vårdcentralen, för att erbjuda patienter evidensbaserad diabetesvård.
För att stödja din yrkesmässiga utveckling erbjuder vi regelbunden och relevant fortbildning.
Förutom eget mottagningsarbete med diabetespatienter ingår även annan tjänstgöring på vårdcentralen med bland annat telefonrådgivning och triagering. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessköterska. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Personen vi söker är trygg och flexibel i sin yrkesroll och bekväm med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Du verkar för att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Birgitte Petersen, Enhetschef 040-33 33 89 Jobbnummer
9514092