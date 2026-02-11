Diabetessjuksköterska till Tullinge vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2026-02-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Diabetessjuksköterska på Tullinge vårdcentral?
Nu går en av våra Distriktsköterskor med diabetes kompetens i pension och vi söker en ny kollega med diabeteskompetens.
Tullinge vårdcentral ligger söder om Stockholm och det tar ca 20 minuter med pendeltåg från T-Centralen. Vårdcentralen ligger nära pendeltåg och bussar. Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Tullinge vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Tullinge vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och hemsjukvårdspersonal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Tullinge vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på Tullinge vårdcentralPubliceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär eget ansvar för en del av våra Diabetes patienter men även vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska eller sjuksköterska på vårdcentral. Tjänsten är till största delen inom diabetesvården, men innefattar även till viss del planerade och oplanerade besök på mottagningen, jourlinje samt telefonrådgivning. Våra öppettider är vardagar klockan 07-17, schema kommer vi tillsammans överens om när anställning är aktuell.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning med erfarenhet av primärvård. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Det är meriterande om du har distriktssköterskeutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Tullinge vårdcentral Kontakt
Tina Eriksson, enhetschef 08-12342415 Jobbnummer
9735475