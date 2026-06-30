Diabetessjuksköterska till Sköndals Vårdcentral
Stiftelsen Stora Sköndal / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-06-30
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Vill du vara med och göra skillnad för människor i deras vardag? Vi söker nu en erfaren sjuksköterska som ska bedriva enhetens diabetesmottagning på vår vårdcentral i Sköndal. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där teamarbete och hög kvalitet står i fokus. Vårdcentralen ligger i Sköndals centrum och tillgång till parkeringsplats finns om du inte åker kommunalt.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som diabetessjuksköterska kommer du att:
Arbeta med att bedriva enhetens diabetesmottagning.
Telefonrådgivning
Arbeta i journalsystemet Take Care
Förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt läkemedel
Delta i arbetet med att förbättra patientflöden och samarbeta med andra yrkesgrupper för att säkerställa bästa möjliga vård.
Arbeta nära både patienter och deras anhöriga för att skapa långsiktiga och hållbara vårdrelationer.
Delta i kvalitetsarbete och utvecklingsprojekt för att förbättra vårdcentralens arbetssätt och resultat.
Möjlighet finns även att arbeta med mottagningens samordningsuppdrag med daglig bemanningsplanering.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning 6 mån.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska med vidareutbildning inom diabetes, gärna med några års erfarenhet.
Har erfarenhet av att arbeta med primärvård.
Har god samarbetsförmåga och är van att arbeta i team.
Har ett strukturerat arbetssätt och är trygg i att fatta beslut.
Är flexibel och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Vi ser gärna att det visas digitalt, exempelvis via Kivra.
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Om du går vidare i processen så kommer vi att begära in handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
999 99 SKÖNDAL Arbetsplats
Stora Sköndal Kontakt
Verksamhetschef
Jenny Wahlqvist jenny.wahlqvist@storaskondal.se Jobbnummer
9985097