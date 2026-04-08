Diabetessjuksköterska till medicinmottagningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-04-08
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss på medicinmottagningen i rollen som diabetessjuksköterska. Hos oss finns bred kompetens och lång erfarenhet, vilket ger mycket goda förutsättningar att utvecklas i din roll. Det viktigaste för oss är att du har ett stort intresse för diabetesvård och att du är lika motiverad och engagerad som resten av oss.
Vi som arbetar på medicinmottagningen är sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administrativ personal, vårdenhetschef, läkare och biomedicinska analytiker. Det finns ett stort engagemang hos oss alla och vi samarbetar tvärprofessionellt, både inom teamen, med mottagningens andra specialistteam, med våra slutenvårdsavdelningar och med våra kollegor inom paramedicin.
Vi har specialistteam inom hematologi, neurologi, diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi och KOL.
Medicinska behandlingsavdelningen är också en del av medicinmottagningen och är fokuserad på internmedicinsk specialistdagvård. Här utförs medicinska undersökningar och avancerade behandlingar för många olika patientkategorier.
Vi erbjuder
Vi söker nu en diabetessjuksköterska till vårt diabetesteam. Hos oss får du ett stimulerande och självständigt arbete där du samtidigt är en viktig del av ett erfaret team. Du arbetar i nära samarbete med läkare och övriga professioner kring patienter med diabetes.
Vi erbjuder:
• ett spännande och utvecklande mottagningsarbete
• egen patientmottagning
• arbete med patientutbildning och egenvårdsstöd
• individuellt anpassad introduktion
• kompetensutvecklingsplan i samråd med vårdenhetschef
• arbetstid dagtid helgfria vardagar
Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av diabetesvården och vara delaktig i förbättringsarbete inom verksamheten.Arbetsuppgifter
Som diabetessjuksköterska arbetar du med mottagningsbesök, telefonrådgivning och patientutbildning. Du följer patienter med typ 1-diabetes och stödjer dem i egenvård, behandling och livsstilsförändringar.
Arbetet innebär bland annat:
• egen mottagning
• rådgivning och uppföljning av behandling
• stöd kring tekniska hjälpmedel såsom glukossensorer och insulinpumpar
• patientutbildning individuellt och i grupp
• nära samarbete med läkare och övriga professioner i diabetesteamet
Vi arbetar varje dag för att upprätthålla hög patientsäkerhet, god kvalitet i vården och ett gott arbetsklimat.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom diabetesvård eller erfarenhet av arbete med patienter med diabetes.
Vi ser att du:
• har ett stort intresse för diabetes och patientutbildning
• arbetar självständigt och strukturerat
• är flexibel och samarbetsinriktad
• tar initiativ och bidrar till verksamhetsutveckling
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt diabetesteam!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse
Information om tjänsten lämnas av
Hanna Fernström Nyberg, vårdenhetschef medicinmottagningen 0155-24 50 05
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-30
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-247".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
Region Sörmland Jobbnummer
9842874