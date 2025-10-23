Diabetessjuksköterska till Kristianstadkliniken
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-10-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
eller i hela Sverige
Kristianstadkliniken är en vårdcentral belägen centralt i Kristianstad.
Hos oss kommer du till en vårdcentral som vill göra skillnad på riktigt och arbeta långsiktigt för en bättre vård för alla!
Vill du bli en del i en spännande förändringsresa där patienten står i fokus? Då ser vi fram emot att lära känna dig!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter i rollen som diabetessjuksköterska är omväxlande och kommer bestå av telefonrådgivning, chatt, mottagningsarbete och hälsokontroller. Du kommer att bedriva egen diabetesmottagning där du ger individuellt anpassad rådgivning, utbildning och stöd. Du kommer självständigt att ansvara för tidsbokning, kallelser, uppföljning och bedömning av behandling samt beställning av diabeteshjälpmedel. Patientdokumentation sker i vårt vårdadministrativa system PMO.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvård. Har du erfarenhet av primärvården sedan tidigare är detta meriterande. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att samarbeta såväl som att ta självständiga beslut. Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Vilka är vi?
Hos oss behöver du aldrig känna dig ensam och vi arbetar tillsammans med många professioner. Vi vill att du ska trivas hos oss och arbetar kontinuerligt med avstämningsmöten för att du ska må bra och utvecklas i din profession.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Lena Klingsand telefon 073-144 84 90 eller lena.klingsand@primavard.se
Mottagning
Kristianstadkliniken slog upp portarna den 4 september 1994 på Östra Boulevarden 56. Idag finns vi på Döbelnsgatan 9 på tre våningsplan. Sedan den 1 maj 2009 är vi en del av Hälsovalet och har i dagsläget över 12 000 listade patienter.
Vi på Kristianstadkliniken har som mål att genom ett professionellt bemötande erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi arbetar för en bättre hälsa och värnar om en miljömässigt hållbar utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har utsett Kristianstadkliniken till Skånes bästa vårdcentral 2021. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet är ambitionen att fortsätta vara en vårdcentral av högsta klass.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://primavard.se/kristianstadklinikenOm företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Kristianstadkliniken Kontakt
Malin Andersson 073-1448490 Jobbnummer
9570905