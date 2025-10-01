Diabetessjuksköterska till Hälsocentralen Ånge, Sundsvall
2025-10-01
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Primärvården är grunden för hälso och sjukvården. Vi erbjuder ett varierande arbete i första linjens vårdnivå. Vår hälsocentral ligger tio mil från närmsta sjukhus mellan hav och fjäll. Vi har cirka 4700 listade patienter och cirka 450 patienter med diabetes typ 2. Vi är ett antal olika professioner verksamma, vi är ett glatt arbetslag och arbetar i trivsamma lokaler. Att arbeta i glesbygd kan vara utmanande, men vi är mycket lösningsfokuserade och löser det mesta, vi arbetar personcentrerat.
Vi söker nu en diabetessjuksköterska till vårt team! Som diabetessjuksköterska är du dirigenten som håller samman diabetesvården på hälsocentralen. Du ansvarar för planering, uppföljning och behandling av diabetespatienterna tillsammans med läkare.
Du erbjuds regelbunden intern och extern kompetensutveckling efter behov. Introduktionen anpassas utifrån dina behov.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Diabetessjuksköterska till Hälsocentralen Ånge, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Ansvara och planera diabetesvården.
Följa upp och delta i behandlingen av våra diabetiker.
Ha en samordnade roll för diabetesvården samt att driva utvecklingen och kvalitetssäkra diabetesvården på hälsocentralen.
Du handleder även studenter och övrig personal kring arbetet med diabetesvården på mottagningen.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är distriktssköterska med diabetesutbildning
Är sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av diabetesvård
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Pedagogisk insikt
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
