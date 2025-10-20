Diabetessjuksköterska till Gemensam mottagning, Gällivare sjukhus
2025-10-20
Gällivare sjukhus är ett litet sjukhus med många specialiteter. Gemensam mottagning är en specialistmottagning med internmedicin, ortopedisk, allmän kirurgi/ urologi, endoskopisk verksamhet.
Hos oss får du arbeta med kompetenta läkare,sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god datorvana och erfarenhet av mottagningsarbete. Det är meriterande om du har specialistutbildning eller fristående kurser inom diabetes. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom diabetesvård är detta också meriterande för tjänsten. Om du saknar specialistkompetens inom diabetes så är du välkommen att söka ändå, vi för en dialog kring utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du självständig, flexibel och pedagogiskt lagd. Du har lätt för att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
På vår mottagning arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier. Du samverkar främst med läkare och sjuksköterskor inom internmedicin. Som diabetessjuksköterska planerar du din egen mottagning och har uppföljande besök/ telefontillgänglighet med patienter som har typ 1 diabetes. Arbetet kräver även utbildningsinsatser till dessa patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Fortbildning inom diabetesvård
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett vikariat på heltid under minst 1 år med möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstid dagtid måndag till fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
