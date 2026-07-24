Diabetessjuksköterska till Diabetes- och endokrinmottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-24
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Är du utbildad eller snart färdig diabetessjuksköterska och vill arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att utvecklas inom modern diabetesvård? Då kan du vara den vi söker!
Nu söker vi en ny kollega till vårt diabetesteam då en av våra medarbetare går vidare till ett nytt uppdrag.
Hos oss får du en trygg introduktion, möjlighet att växa in i rollen och, efter en tid i verksamheten, utbildning inom medicinsk teknik såsom insulinpump och kontinuerlig glukosmätning.
Här får du möjlighet att fördjupa din kompetens, både individuellt och tillsammans med dina kollegor. Du har även möjlighet att hitta din egen nisch inom vårt specialområde. Har du dessutom ett intresse för tekniska hjälpmedel och digitala arbetssätt tror vi att du kommer att trivas hos oss. Är du intresserad av att i framtiden gå en specialistutbildning med inriktning mot diabetesvård? Inom Region Skåne finns möjlighet att, efter några års arbete och utifrån verksamhetens behov, ansöka om utbildningslön under tiden du genomför din specialistutbildning.
Vår diabetes- och endokrinmottagning har idag cirka 20 medarbetare som är uppdelade i fyra team: endokrin/osteoporos, diabetes, fot samt ett administrativt team bestående av medicinska sekreterare och administratör. Receptionen bemannas av Regionservice och vi har dessutom läkare med lång erfarenhet inom området. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som trivs tillsammans och bryr sig om varandras välmående. Teamkänslan är viktig för oss och genomsyrar vårt dagliga arbete.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans fortsätter att utveckla och förbättra vår mottagning med patienten i centrum. Genom Gröna korset arbetar vi systematiskt med patientsäkerhet och kontinuerlig uppföljning, och våra gemensamma mål är en naturlig del av verksamhetens utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett givande och varierat arbete. Vi värdesätter att ge dig en trygg start och anpassar därför introduktionen utifrån dina tidigare erfarenheter och behov. Du har alltid en erfaren kollega att vända dig till och målet är att du successivt ska arbeta självständigt med egen specialistmottagning samtidigt som du samarbetar nära övriga professioner i teamet.
Till vår diabetesmottagning kommer framför allt patienter med diabetes typ 1 och patienter med svårinställd diabetes typ 2. Arbetet är omväxlande och du möter patienter med varierande behov, där många använder tekniska hjälpmedel i sin behandling. Här bedrivs även en välfungerande specialistmödravård där vi tillsammans med barnmorskor och läkare följer gravida patienter med diabetes. Vi har dessutom ett nära samarbete med vår multidisciplinära fotmottagning och akutmottagningen.
Som diabetessjuksköterska arbetar du även med telefonrådgivning via 1177, undervisning och stöd till patienter i egenvård samt konsultverksamhet. Du blir delaktig i olika diabetesnätverk och bidrar aktivt till verksamhetens utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll och därför erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom internutbildningar och pumputbildningar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har vidareutbildning inom diabetesvård, alternativt pågående utbildning, omfattande minst 15 högskolepoäng. Erfarenhet av arbete med diabetes typ 1 och/eller diabetes typ 2 är meriterande.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla både verksamheten och ditt eget arbetssätt. Du har gärna ett intresse för tekniska hjälpmedel och digitala arbetssätt samt ett genuint intresse för öppenvård och diabetesvård. Vidare arbetar du patientcentrerat, är prestigelös och trivs med att samarbeta i team där allas kompetens tas tillvara. Du är flexibel, ansvarstagande och lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rekryterande chef har semester till och med vecka 33. Under denna period hänvisas frågor om tjänsten till mottagningens växel.
Urval kommer att påbörjas under vecka 34 och intervjuer planeras att genomföras under vecka 35 - 36. Har du frågor om tjänsten under semesterperioden är du varmt välkommen att kontakta angiven kontaktperson i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
254 37 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
för frågor om tjänsten
Växel Diabetessköterskor mottagningen 0424061704 Jobbnummer
10010552