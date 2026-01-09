Diabetessjuksköterska till diabetes/endokrinmottagningen
2026-01-09
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om du är intresserad av att arbeta med personer med diabetes och endokrina sjukdomar i öppenvård är detta tjänsten för dig!
Om verksamheten
Diabetes och endokrinmottagningen
På diabetes- och endokrinmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och fotspecialist i tätt samarbete med patienten.
Vi har mottagning för fysiska besök på både NÄL och Uddevalla sjukhus. Mottagningen följer framför allt patienter med diabetes typ 1 men till viss del diabetes typ 2. Majoriteten av våra patienter har FGM eller CGM och behandling med insulinpump är vanligt förekommande.
I en nära framtid kommer vi att börja arbeta med kontaktsjuksköterska inom endokrinologi /hypertyreos på mottagningen. Idag utför vi viss provtagning på endokrinmottagningen som t ex synachtentest och vi har telefonrådgivning kring behandling, provsvar mm för endokrina patienter. Under 2026 kommer vi att börja ta emot en för oss ny patientgrupp, nämligen personer som fått insatt behandling för könsdysfori och uppföljning av den behandlingen.
Arbetsuppgifter för diabetessjuksköterskan
Vi söker dig som är intresserad av att stödja personer med diabetes och/eller endokrina sjukdomar och hjälpa personer med diabetes att finna de tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen. Det är viktigt att du är intresserad av och uppdaterad på den tekniska utrustningen. I arbetsuppgifterna ingår det exempelvis att utbilda i att använda hjälpmedel på rätt sätt, göra tolkningar och analyser av glukoskurvor, ändra insulindoser, pumpjusteringar, göra förskrivningar av hjälpmedel och samordna att rutinmässiga kontroller fungerar. Fokus ligger på personens egenvård. Arbetsuppgifterna på mottagningen består av egna mottagningsbesök och telefonrådgivning till patienter och vårdpersonal som möter personer med diabetes i sin verksamhet. Vi har en hel del digitala vårdmöten och arbetar då i Vård och Hälsa. Vi arbetar i journalsystemen Melior och ELVIS som är våra patientadministrativa system. Då vi har ett stort antal patienter med insulinpumpar och CGM arbetar vi också med Glooko och CareLink System samt med patientutbildning individuellt och i grupp.
I vår telefonrådgivning tar vi även emot samtal från personer med endokrina sjukdomar.
Vår enhet har stort fokus på utveckling och vi investerar tid och kraft för att utveckla verksamheten med både patienten och god arbetsmiljö i fokus! Tillsammans bildar vi ett team där du är viktig och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter så att vi tillsammans ger en god omvårdnad och medicinsk kvalitet för våra patienter!
Vi ser framemot att få träffa dig och berätta mer om vår verksamhet!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes (minst 15 hp) alternativt legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom diabetes. Om du har vidareutbildning inom endokrinologi är detta meriterande. Du är intresserad av och har goda kunskaper inom teknik och data. Du har ett helhetstänk kring patienten, är ansvarstagande och arbetar på ett strukturerat sätt. Du är van att arbeta självständigt och ta egna beslut men också att arbeta i team kring patienten. Du uppskattar det nära mötet med patienten och är engagerad och vill vara med och utveckla den patientnära vården på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information
Hos oss får du en väl anpassad introduktion och utbildning i den teknik du kommer att arbeta med.
Arbetstid dagtid vardagar på mottagning.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Är du intresserad? Tveka inte, kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig
Välkommen med din ansökan!
