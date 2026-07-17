Diabetessjuksköterska sökes till Medicinmottagningen Sahlgrenska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-17
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
På Medicinmottagningen, Diabetes, arbetar vi tillsammans för patienten med patienten
Hos oss på Diabetesmottagningen arbetar fotvårdsterapeuter, dietister, kurator, sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team. Vårt mål är att patienten ska kunna upprätthålla en god livskvalité med så lite komplikationer som möjligt. Patienterna ska få de rätta förutsättningarna för att klara sin egenvård och sköta sin diabetes på ett bra sätt. Det innebär att tillgodose patientens behov av hjälpmedel för att få vardagen att fungera på ett optimalt sätt. Hos oss ser vi alltid till att patienten får en individanpassad vård och ett gott bemötande. Vi är mycket stolta över vår höga kompetens och specialistkunskap och genom ett ständigt lärande upprätthåller vi detta.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:
se till att hjälpmedlen används på rätt sätt
göra tolkningar och analyser av glukoskurvor
ändra insulindoser och pumpinställningar
göra förskrivningar av hjälpmedel
samordna att rutinmässiga kontroller fungerar
Fokus ligger på patientens dagligvård. Du kommer att ha din egen patientmottagning (PAS) men kommer också att vara konsultverksam mot inneliggande patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi arbetar i journalsystemet Melior samt Elvis som är vårt patientadministrativa system. Vi har en hel del digitala vårdmöten och arbetar då i Vård och Hälsa. Då vi har ett stort antal patienter med insulinpumpar och CGM arbetar vi också med Glooko, Libreview och CareLink Clinic samt med patientutbildning individuellt och i grupp.
Ditt främsta ansvar som sjuksköterska hos oss kommer att vara patienter med diabetes typ 1.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes (minst 15 högskolepoäng) alternativt legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom diabetes. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på öppenvårdsmottagning.
Du hjälper patienter att finna de tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen för patienten. Det är viktigt att du är intresserad av och uppdaterad på den tekniska utrustningen.
Du behöver ha god kunskap inom data och teknik och vara tekniskt intresserad då tekniken inom diabetesvården uppdateras fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-servicecenter, Torggatan 1 A (visa karta
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431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Endokrinmottagning Sahlgrenska Kontakt
Vårdförbundet Forouzan Tahmasebizadeh 031-3428575 Jobbnummer
10004830