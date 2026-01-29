Diabetessjuksköterska, Omtanken Kviberg
2026-01-29
Nu söker vi dig som är diabetessjuksköterska till vårt team i Kviberg
På Omtanken Kviberg hittar du ett engagerat team som tillsammans driver och utvecklar vår vårdcentral, BVC och Ungas Psykiska Hälsa-mottagning. Vårdcentralen ligger i fräscha lokaler i ett av Kvibergs nyaste bostadsområden.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi är ett företag som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med diabeteskompetens. Tjänsten innebär att du ansvarar för och utvecklar diabetesmottagningen på vårdcentralen i tätt samarbete med det övriga teamet. Arbetet är till stor del självständigt vilket innebär att du ska kunna göra egna bedömningar och fatta beslut. Till din hjälp har du ett tvärprofessionellt team, nära samarbete med patientansvarig läkare, regelbundna kvalitetsronder och ett nätverk med övriga diabetessjuksköterskor i vår organisation.
Tjänsten innebär också att du deltar i vårdcentralens övriga arbete så som telefonrådgivning, mottagningsarbete och vaccinationer. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom primärvård, men även du med kortare erfarenhet är varmt välkommen att söka då personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av största vikt för oss.
Vi tror att du som söker
Du är leg sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes
Du har erfarenhet från telefonrådgivning
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team
Du har god vana av journalföring
Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och är engagerad
Du bidrar till ett gott arbetsklimat
Du arbetar proaktivt med att förbättra vår verksamhet
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din vidareutbildning och utveckling.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning Arbetstid: Helgfria vardagar mellan 07:00-17:00 Tillträde: Mitten av april 2026 Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen med 19 vårdcentraler, 15 rehabcenter, 10 UPH, 100 000 listade patienter och drygt 800 anställda. Vi driver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med Regionen. Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för regionens patienter. Samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7 och Kvarterskliniken. Enheterna finns i Fyrbodal, Göteborgsområdet och på Västkusten. Vi är medlemmar i Vårdföretagarnas arbetsgivarorganisation Almega där vi också har tecknat vårt kollektivavtal. Så ansöker du
