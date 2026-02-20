Diabetessjuksköterska/Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomsmottagningen, USÖ
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person som vill göra skillnad för våra barn, unga och deras familjer? Då ska du söka till oss!
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin bedriver en bred pediatrisk verksamhet och har hög kompetens inom många subspecialitetsområden. Barn-och ungdomsmottagningen på USÖ är länets enda specialistvårdsmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år. Vi är ett härligt gäng på ca 20 medarbetare. Här arbetar kompetenta och väldigt engagerade medarbetare i professionella team med omväxlande arbetsuppgifter i en trevlig miljö. Vi behöver nu förstärkning till vår personalgrupp och söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete!
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Du kommer att arbeta som en av tre kontaktsjuksköterskor i vårt drivna diabetesteam tillsammans med läkare och flera olika paramedicinska professioner. Teamet kännetecknas av kollegialt stöd, tät kommunikation och gott samarbete. Diabetesvården är i ständig utveckling och mycket spännande forskning är på gång inom området där du har möjlighet att vara delaktig!
Vi erbjuder ett varierande arbete som bland annat består eget mottagningsarbete inom diabetesvård, sambesök med läkare, utbildning och undervisning, provtagning och telefonrådgivning. Hos oss får du en strukturerad introduktion, relevant fortbildning och stöd av vana kollegor.
Vi söker i första hand dig som är diabetessjuksköterska med erfarenhet av typ-1 diabetes. Du kan även ha specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med intresse för vidareutbildning inom diabetes. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
