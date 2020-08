Diabetessamordnare - Diabetessjuksköterska - Region Sörmland - Sjuksköterskejobb i Nyköping

Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping2020-08-26Division Medicin - Läkemedelskommittén i NyköpingVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!2020-08-26Region Sörmland har sedan 2008 satsat på en förstärkt diabetesvård genom att ha diabetessamordnare med ett länsövergripande uppdrag att samordna diabetesvården. Utvecklingen av diabetesvården sker i nära samverkan med verksamheterna utgående från ett processorienterat arbetssätt med ett aktivt diabetesråd i centrum. Under dessa år har Sörmlands modell kommit att bli något andra regioner visat intresse för.En pensionsavgång gör nu att vi söker en ny medarbetare till oss. Tjänstgöringsgrad 100 % med placering i Nyköping.Du blir en av tre diabetessamordnare som arbetar för att Sörmland ska ha en fortsatt god länsövergripande diabetesvård i hela vårdkedjan. Arbetet bedrivs tillsammans med övriga diabetessamordnare under ledning av diabetesrådets ordförande. Samordnarna arbetar både lokalt och länsövergripande, inom såväl öppen- som slutenvård, privata vårdgivare inkluderade, och gentemot kommunerna.Samverkan/utvecklingUtarbeta samverkansrutiner och verka för en samordnad diabetesvård i hela länet.Medverka i framtagandet av länsövergripande diabetesdokument och föra ut dessa till verksamheterna. Aktiv roll i den nationella kunskapsstyrningen, upphandling och ordnat införande av ny diabetesteknik i den påbörjade digitaliseringen av diabetesvården.Utveckla teamfunktionerna/vårdkedjor kring patienten. Utöka samarbetet och finna arbetsformer med kommunerna tillsammans med respektive MAS.Ge praktiskt stöd och råd till kliniker, vårdcentraler och kommunal verksamhet.Medverka till kunskapsöverföring mellan öppen- och slutenvård och kommunerna.Samordna lokala och länsövergripande utbildningsinsatser inom diabetesvården. Kontakt gentemot Mälardalens Högskola för genomförande av och utveckling av diabetessjuksköterskeutbildningen.KvalitetVara kvalitetsansvarig sjuksköterska (KAS) i det nationella diabetesregistret (NDR).Aktivt delta i länets Diabetsråd och Läkemedelskommitténs expertgrupp. Bevakadiabetesvårdens utvecklings såväl regionalt, nationellt som internationellt.Klinisk tjänstgöringKlinisk tjänstgöring som diabetessjuksköterska på sjukhus eller vårdcentral ingår med 20 %.Din kompetensLegitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvård minst 15 högskolepoäng. Pedagogisk och/eller handledarutbildning en merit. Tjänsten förutsätter stor erfarenhet av praktiskt diabetesarbete, och vi tror att du bör ha arbetat minst 5 årsom diabetessjuksköterska på sjukhus eller vårdcentral. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning/handledning och erfarenhet av att driva projekt. Eftersom detta är en länsövergripande tjänst är körkort ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.AnställningsformTillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Information om tjänsten lämnas avÖverläkare/ ordförande i Diabetsrådet Lars Steén, 070-204 96 72.Diabetessamordnare Krister Gustafsson, 070-529 75 43.Diabetessamordnare Carina Hansson, 016-10 36 55Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på läkemedelskommittén!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-09-13.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100 %, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2020-09-13REGION SÖRMLAND5334488