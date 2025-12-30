Diabetes DSK till Solna HLM i Frösunda
2025-12-30
Vi söker Diabetes DSK till Solna HLM i Frösunda på del- eller heltid på vår välfungerande mottagning i Frösunda.
Som diabetes DSK hos oss blir du en viktig del av ett erfaret och väl sammansvetsat team. Vi erbjuder god arbetsmiljö. Vi har hög tillgänglighet och bra kontinuitet för våra patienter.
Låter detta som något för dig? skicka gärna din ansökan
Arbetsuppgifter: diabetesmottagning, rådgivning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: marianne.hanna@solnahlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medijohn AB
(org.nr 556952-5065)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9666455