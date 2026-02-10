Diab söker en Senior Infor M3 ERP Specialist
Vill du vara med och forma framtidens digitala plattform i en växande internationell koncern? Vi söker en Senior Infor M3 ERP Specialist som vill ta ett helhetsansvar för vår M3 CE plattform och bidra till vår globala utvecklingsresa. Du blir en nyckelperson i att vidareutveckla vårt företags framtida affärsprocesser och säkerställa att M3 är en stabil, skalbar och effektiv grund för verksamheten.
Din roll Som M3 ERP Specialist får du ett helhetsansvar för vår M3-plattform och arbetar nära verksamheten för att utveckla, förbättra och säkerställa en stabil och effektiv lösning. Du fungerar som expertstöd inom flera affärsområden, leder integrationsfrågor och deltar i globala utrullningsprojekt.
Huvudsakliga uppgifter:
Ansvara för M3-plattformen och dess förvaltning, inklusive roadmap, standarder och livscykel.
Aktivt delta i vårt globala utrullningsprojekt av Infor M3 CE och bidra med expertis genom hela implementeringsprocessen.
Driva vidareutveckling, förbättringar och förändringsinitiativ i nära samarbete med verksamheten.
Säkerställa stabil, säker och väl presterande drift tillsammans med våra partners.
Leda och kvalitetssäkra integrationsfrågor kopplade till M3 och närliggande system.
Fungera som expertstöd för super users och processägare inom supply chain, finance, production och sales.
Översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar och bevaka ny funktionalitet från Infor.
Din profil Du har gedigen erfarenhet av Infor M3, god förståelse för centrala moduler och integrationslösningar samt trivs i gränslandet mellan teknik och affärsprocesser. Du arbetar strukturerat och proaktivt. Du kan arbeta självständigt men har samtidigt lätt för att samarbeta, leda och kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Vi ser att du har:
Flera års erfarenhet av Infor M3, gärna som konsult, applikationsspecialist eller systemägare.
God förståelse för centrala M3 moduler-t.ex. inköp, logistik, tillverkning, distribution eller ekonomi.
Erfarenhet av integrationslösningar såsom ION, M3 API:er, REST/JSON eller motsvarande.
Förmåga att arbeta lösningsorienterat med både teknik och affärsprocesser.
Ett strukturerat och proaktivt arbetssätt.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med en centralt viktig strategisk roll i en internationell organisation. Du får möjlighet att påverka och forma en modern ERP-plattform för koncernens framtid. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat IT-team med korta beslutsvägar och stora möjligheter att bidra med din kompetens. Vi erbjuder flexibla arbetsvillkor och chansen att arbeta nära verksamheten i flera länder. Det här är en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad och där du får vara med och driva utvecklingen framåt.
Ansökan Tjänsten är en tillsvidareanställning 100 %, placerad i Laholm/Helsingborg. Tillträde snarast. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Törhagen Group IT-Manager via mail: anders.torhagen@diabgroup.com
eller på telefon 0704-939 893.
Är du vår nästa M3 expert? Skicka in din ansökan senast 31 mars 2026 och bli en del av vår fortsatta digitala resa! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdatum.
