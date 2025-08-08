DHL Freight söker: Major Account Manager till Stockholm
DHL Freight (Sweden) AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DHL Freight (Sweden) AB i Stockholm
, Solna
, Sigtuna
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du en driven och resultatinriktad person som vill medverka till att arbeta med utveckling av större kunder inom vår Fieldsales kanal?
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv.
Vill du vara med att utveckla våra större kunder i regionen och få dem att lyckas i sin affär? Är du driven, affärsmässig och vill tillhöra ett professionellt och engagerat team där vi drivs av att hjälpa våra kunder med bästa transportlösningen i Sverige och Europa? Vill du tillsammans med teamet vara med och öka DHL Freights marknadsandelar och närvaro hos större kunder i Stockholm och Norrland? Då är du kanske vår nästa Major Account Manager.
Arbetsuppgifter och ansvar
* Bygga relationer som gör skillnad: Du kommer att vara ansiktet utåt och skapa långvariga relationer med våra kunder. Ditt engagemang kommer att bidra mycket till deras framgång.
* Hitta nya affärsmöjligheter: Genom att identifiera och bearbeta potentiella kunder kommer du att bidra till vår tillväxt och utveckling.
* Skräddarsy lösningar: Lyssna, förstå och mappa upp kundernas behov och erbjuda skräddarsydda transportlösningar som överträffar deras förväntningar.
* Arbeta mot mål: Du kommer att ha tydliga försäljningsmål och uppskattar att tävla och vara innovativ i din strävan att nå målen.
* Samarbeta och inspirera: Tillsammans med våra kunder samt även genom att skapa och leda interna team kommer du att säkerställa att DHL Freight levererar hög och pålitlig kvalitet och service.
Profil & Bakgrund
Vi tror att du är en person som är lyhörd och med en stark drivkraft. Du har mod att utmana dig själv samt har en god planeringsförmåga för att kunna effektivisera din tid. Du samarbetar med andra på ett mycket bra sätt och du har förmågan att skapa och upprätthålla framgångsrika kundteam. Du gillar att göra både DHL Freight och kunden framgångsrika. Utöver detta så tror vi du även har:
* Erfarenhet av försäljningsarbete, av primärt tjänster, minst 10 år
* Vana och erfarenhet att supportera andra delar av organisationen med stöd och lösningar
* Gymnasieexamen, eftergymnasial utbildning är meriterande
* Erfarenhet av logistikbranschen och god kunskap om transport produkter är meriterande
* Goda kunskaper inom MS office paketet, strukturerad samt vana att arbeta i CRM verktyg
* Goda språkkunskaper i svenska såväl som i engelska
Rollen rapporterar till Försäljningschefen för Area FS STONORR. Tjänsten är en tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) på 100% heltid med tillträde snarast. Din placering kommer vara på någon av våra terminaler i Stockholm, Västberga eller Rosersberg.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan senast 24 augusti, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att maila alternativt ringa Patrik Hermansson, Area Manager Field Sales STONORR på mail: patrik.hermansson@dhl.com
eller tel: 0709 - 57 92 74
Häng med oss bakom kulisserna, följ oss på Instagram. Eller kika närmare på DHL - vårt varumärke, DHL Freight - globalt eller DHL Freight Sverige
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "302024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dhl Freight (Sweden) AB
(org.nr 556103-0437) Arbetsplats
DHL Freight (Sweden) AB Jobbnummer
9450183