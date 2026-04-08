Dfds Professionals Söker Teamledare För Kommande Uppdrag!
Dfds Professionals AB / Chefsjobb / Göteborg
2026-04-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker en engagerad person till rollen som stödjer vår gruppchef genom att operativt prioritera och fördela dagliga arbetsuppgifter för att uppnå våra mål inom områden som säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet. I denna position kommer du att ta ledarskap, engagera medarbetare och organisera arbetsuppgifterna inom verksamheten på vår terminal i Arendal.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och fördela det dagliga arbetet inom cross-dock avdelningen för att säkerställa ett effektivt flöde av gods.
Introducera, stötta och utbilda nya medarbetare i arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter.
Säkerställa att leveranser hanteras enligt avtalade tider och kvalitetskrav.
Ha en aktiv dialog med andra avdelningar för att skapa ett smidigt samarbete och seriöst varuflöde.
Identifiera förbättringsområden i arbetssätt och rutiner samt föreslå lösningar till avdelningsledningen.
Rapportera brister i utrustning, arbetsmiljö eller säkerhet och bidra till att åtgärder vidtas.
Delta i avdelningens förbättringsarbete med fokus på kvalitet, säkerhet och produktivitet.
Stötta teamet operativt vid behov och bidra till en god arbetsmiljö.
Hålla dig uppdaterad om gällande rutiner, avtal och kundkrav.
Hantera enklare administration kopplat till verksamheten i relevanta system.
Tjänsten inleds med en 6-månaders provanställning med goda möjligheter till övertag på DFDS Logistics Contracts.Profil
Vi söker en driftig och strukturerad individ som är intresserad av logistik, effektiviseringar och personalutveckling. Du har en tydlig och rak kommunikationsstil och behåller samtidigt fokus på viktiga detaljer när du ser helheten.
Kvalifikationer och krav
Erfarenhet av truckkörning.
Relevant erfarenhet från terminalarbete.
Tidigare erfarenhet av teamledning.
Engagerad och lyhörd person.
Motiverad att driva utveckling och förbättring.
Erfarenhet av personalansvar.
Ansvarsfull och självgående.
Personlig lämplighet är av största vikt för oss.
Om du tror att du har de egenskaper och erfarenheter som krävs för att lyckas i denna roll, ser vi fram emot din ansökan. Välkommen att vara en del av vårt team i Göteborg och hjälpa oss att upprätthålla vår höga standard av leverans och kvalitet.
OBS! Den här tjänsten kommer innebära en provanställning som konsult för att sedan efter 6 mån övergå i en direktanställning hos kundföretaget.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 10 000 anställda i 25 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa med årliga intäkter på 2,0 miljarder EUR. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG
Dfds Professionals Jobbnummer
9842929