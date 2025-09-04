Dfds Professionals Söker Maskinoperatörer För Omgående Start!
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Tranemo
2025-09-04
DFDS Professionals söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till vår kund. Du kommer att arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö där både maskinövervakning och monteringsmoment ingår i det dagliga arbetet.
Kunden är placerad i Dalstorp och arbetstiderna är dagtid.
Om dig
• Erfarenhet av industriellt arbete * Gärna industriell utbildning * Förmåga att arbeta med varierande uppgifter * Samarbetsförmåga och positiv attityd * Arbetat tidigare med montering * Tidigare erfarenhet som operatör
Vi erbjuder:
• Anställning hos DFDS Professionals * Kollektivavtal * Friskvårdsbidrag * Rabatter på gymkort * Företagshälsovård
VIKTIG INFORMATION Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai och Assessios personlighetstest.
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Ambulerandekonsult:
Som ambulerande konsult blir du anställd av DFDS Professionals och arbetar ute hos våra kunder. Rollen innebär att din arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett överenskommet område, vilket ger dig chansen att möta nya miljöer och utmaningar.
Vi erbjuder självklart kollektivavtal och värnar om din hälsa genom förmåner som friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort, försäkringar och tillgång till företagshälsovård.
Kontakt Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Kontakta oss gärna på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Vi ser fram emot din ansökan och att hitta det perfekta uppdraget för dig!
Sökord: DFDS | Dalstorp | Maskinoperatör | Montering | Industri | Verkstad| Limmared|Tranemo| Ersättning
