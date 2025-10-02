Dfds Professionals Söker Industriarbetare För Omgående Start!
2025-10-02
Är du händig, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Vi på DFDS Professionals söker nu engagerade montörer, hantverkare och modulhussnickare
Arbetstider: Dagtid
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industriellt arbete eller hantverk
Gärna har en industriell eller byggteknisk utbildning
Har tidigare erfarenhet av montering, snickeri eller som operatör
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Är en lagspelare med positiv attityd
Vi erbjuder dig:
Anställning hos DFDS Professionals
Kollektivavtal och schyssta villkor
Friskvårdsbidrag och rabatter på gymkort
Företagshälsovård och trygga förutsättningar
Så går rekryteringsprocessen till:
Urval sker löpande. När du skickar in din ansökan bjuds du in till en chattbaserad intervju med vår virtuella assistent Hubert. Intervjun tar cirka 15-20 minuter och du kan göra den när det passar dig.
Har du frågor? Kontakta oss gärna på dfdsprofessionals@dfds-group.com
Ambulerande konsult
Som ambulerande konsult blir du anställd av DFDS Professionals och arbetar ute hos våra kunder. Rollen innebär att din arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett överenskommet område, vilket ger dig chansen att möta nya miljöer och utmaningar.
Vi erbjuder självklart kollektivavtal och värnar om din hälsa genom förmåner som friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort, försäkringar och tillgång till företagshälsovård.
Rekryteringsprocess
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum. Observera att ansökan endast kan göras via vår digitala plattform.
För att säkerställa en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess samarbetar vi med Hubert.ai. Efter ansökan blir du inbjuden till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Intervjun tar cirka 15-20 minuter att genomföra. För bästa resultat, kolla gärna denna artikel innan intervjun: Tips inför din Hubert-intervju.
Kontakt Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Kontakta oss gärna på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Vi ser fram emot din ansökan och att hitta det perfekta uppdraget för dig!
Sökord: DFDS | Vaggeryd| Maskinoperatör | Montering | Industri | Verkstad| Jönköping|Värnamo| Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Kontakt
Ogge Kadric oggkadr@dfds.com Jobbnummer
9536606