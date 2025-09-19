Dewalt Söker Slutkundssäljare/end User Specialist Till Växjö Med Omnejd
Stanley Black & Decker Sweden AB / Säljarjobb / Mölndal Visa alla säljarjobb i Mölndal
2025-09-19
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stanley Black & Decker Sweden AB i Mölndal
, Göteborg
, Borås
, Örebro
, Enköping
eller i hela Sverige
DEWALT söker Slutkundssäljare/End User Specialist till vårt distrikt Växjö med omnejd.
Brinner du för försäljning, och är verktyg en spännande bransch för dig? Om du trivs i en utåtriktad roll med ett starkt team bakom dig kan rollen som Slutkundssäljare/End User Specialist på Stanley Black & Decker vara ditt nästa steg i karriären.
Som en av de marknadsledande inom professionella verktyg är Stanley Black & Decker för närvarande på en spännande tillväxtresa tillsammans med våra återförsäljare.
Så vi söker nu en "hungrig", kontaktskapande tjej eller kille som tillsammans med kollegorna på distriktet kommer arbeta med att hjälpa våra slutanvändarkunder i distriktet.
Som Slutkundssäljare/End User Specialist så kommer du ha en utåtriktad roll med ett starkt varumärke i ryggen.
Du kommer att besöka och serva slutkunder inom Industri, VVS, El och delvis bygg.
Du kommer att vara en del av organisationen i Sverige, och en del av ett starkt och sammansvetsat regionalt team.
Du bokar och planerar din arbetstid tillsammans med dina kollegor, våra ÅF och slutkunder.
Du utgår ifrån ditt hemmakontor och arbetet består av besök hos både nya och befintliga kunder i ditt säljdistrikt. Här presenterar du nyheter, arbetar med försäljning, utbildar och ger slutanvändare råd om riktade lösningar.
Dina typiska arbetsuppgifter består av:
• Bokning och möten med slutkunder
• Försäljning av elverktyg, tillbehör och handverktyg till slutanvändare
• Utarbetande av offerter
• Presentation och utbildning av produkter till slutanvändare
• Deltagande i mässor och demos
• Uppföljning av offerter och leads mm
• 3 parts avtal
• Service av tredje parts kunder
Utrustad med en fullmatad bil med maskiner och verktyg så är du redo för att möta de flesta slutkunder inför försäljning och att hjälpa dom att effektivisera sin vardag.
Under hela året kommer du även att delta i mässor och säljkampanjer, där du får goda möjligheter att träffa kollegor och kunder.
Du är en erfaren användare av professionella verktyg med ett förtroendeingivande arbetssätt.
Som Slutkundssäljare/End User Specialist hos oss så har du således ett stort upptagningsområde i hela distriktet och resor är en stor del av din vardag.
Uppskattningsvis så innebär tjänsten ca 30-40 hotellnätter per år beroende på var i distriktet du bor.
We Don't Just Build The World, We Build Innovative Technology Too.
Joining the Stanley Black & Decker team means working in an innovative, tech-driven and highly collaborative team environment supported by over 58,000 professionals in 60 countries across the globe. Here, you'll get the unique chance to impact some of the world's most iconic brands including STANLEY TOOLS, DEWALT, CRAFTSMAN, MAC TOOLS and Black + Decker. Your ideas and solutions have the potential to reach millions of customers as we work together to write the next chapter in our history. Come build with us and take your career to new heights.
Who We Are
We're the World's largest tool company. We're industry visionaries. We're solving problems and advancing the manufacturing trade through innovative technology and our Industry 4.0 Initiative. We are committed to ensuring our state-of-the-art "smart factory" products and services provide greater quality to our customers & greater environmental and social value to our planet. We are unique in that we have a rich and storied history dating back to 1843, but that hasn't stopped us from evolving into a vibrant, diverse, global growth company. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stanley Black & Decker Sweden AB
(org.nr 556192-9760) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stanley Black & Decker Sweden AB Jobbnummer
9518050