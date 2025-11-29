DevPort söker passionerade Senior Embedded-utvecklare med både hjärta och h
2025-11-29
DevPort söker passionerade Senior Embedded-utvecklare med både hjärta och hjärna!
Vill du bli en del av vårt aktiva community där gemenskap, kompetensutveckling och mångfald står i centrum? Hos oss på DevPort tror vi att prestigelöshet, arbetsglädje och högt driv är nycklarna till trivsel och gemensam framgång.
Dessutom har vi ramavtal med Sveriges ledande bolag, vilket innebär att våra konsulter får en dynamisk vardag i teknikens absoluta framkant! Det vässar både ditt CV och din kompetens - samtidigt som du är med och rustar svensk teknik för framtidens utmaningar.
Din roll hos oss
Som kollega, lagspelare och Senior Embedded-utvecklare är du en viktig del av teamets utveckling. Vi tror att du motiveras av att påverka, ta ansvar och hitta lösningar som skapar mervärde för alla inblandade.
Vi tror att du har:
• Flera års erfarenhet av utveckling för inbyggda system.
• Djup kunskap i C/C++ och gärna erfarenhet av RTOS.
• Förståelse för hårdvarunära programmering och kommunikationsprotokoll (t.ex. CAN, Ethernet, SPI, I2C).
• Erfarenhet av versionshantering (Git) och agila arbetssätt.
Extra plus om du har:
• Erfarenhet av säkerhetskritiska system eller IoT-lösningar.
• Kunskap om Python för testautomation.
Vad vi vill ge dig!
• Spännande uppdrag hos Sveriges ledande bolag inom flera branscher.
• Flexibelt upplägg kring lön och förmåner - du vet bäst själv!
• Roliga aktiviteter och konferensresor med fokus på gemenskap.
• Kompetensutveckling genom projekt, lunchföreläsningar och workshops.
DevPort - Proud to be
Vi är ett drivet teknikkonsultföretag i expansiv fas med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg, Karlskrona, Malmö och Jönköping. Vi sysselsätter över 500 kompetenta personer och arbetar inom tre affärsområden: digitala lösningar, produktionsutveckling/supply chain och produktutveckling.
Känner du som vi?
Vi värdesätter olikheter och ser gärna ansökningar från personer med varierande bakgrund och erfarenheter. Berätta hur du kan bidra till vår fortsatta framgång! Vi tillämpar löpande urval, så visa ditt intresse tidigt. Start enligt överenskommelse.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta:
• Anders Ekstrand - Konsultchef anders.ekstrand@devport.se
• Stefan Nilsson - Regionchef stefan.nilsson@devport.se
• Frank Brunell - Konsultchef frank.brunell@devport.se
• Carina Holmström - Konsultchef carina.holmstrom@devport.se Ersättning
