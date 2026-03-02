Detta är jobbet för dig som är eller vill bli riktigt vass på försäljning!
Nu behöver vi förstärka vårt team med ytterligare en säljare av vår fantastiska tjänst som ger våra kunder aktuella och verkligt lönsamma leads!
Din arbetsuppgift blir att presentera vår lösning för VD, ägare, säljchef och att succesivt hjälpa dom till beställning och framgång med lösningen. Vår affärsidé bygger på ett win-win tänk vilket gör det intressant för kunden att lyssna på vårt erbjudande. Lyckas vi hjälpa kunden att tjäna pengar så tjänar vi pengar!
För att göra ett bra jobb krävs engagemang, beslutsamhet och ödmjukhet. Social kompetens, nyfikenhet och en positiv inställning är andra egenskaper som behövs för att trivas med detta jobb.
För att lyckas har du ett engagerat personligt säljstöd till din hjälp och du blir en viktig del i ett mindre team med de möjligheter det innebär i en växande marknad.
Detta är ett jobb för dig som är eller vill bli riktigt vass på försäljning, oavsett din ålder och vad du sålt tidigare. Sök nu, vi behöver dig snarast!Kvalifikationer
Vinnartyp med ödmjuk framtoning (gärna idrottsbakgrund)
God kommunikatör
Social kompetens
Positiv
Driven
Envis
Resultatinriktad
Självgående och ansvarstagande
Antingen jobbar du på plats från vårt kontor eller på distans, du väljer själv.
Välkommen med dina frågor eller din ansökan till: mats@evisera.sewww.evisera.se Så ansöker du
