Detaljfokuserad maskerare sökes till spännande uppdrag i Kungälv
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Kungälv
2025-09-27
Har du en exceptionell finmotorik och trivs med att arbeta noggrant och metodiskt? Nu söker vi, på uppdrag av vår kund i Kungälv, en skicklig maskerare till ett viktigt och omväxlande uppdrag i en högteknologisk produktionsmiljö.
I rollen ansvarar du för att maskera och avmaskera komponenter inför och efter lackering - ett arbete där din precision och känsla för detaljer gör verklig skillnad. Du kommer även att utföra kvalitetskontroller och arbeta med både standard- och specialanpassade lösningar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med finmotorik (t.ex. som nagelteknolog, finsnickare eller liknande)
Skarpt öga för detaljer och hög noggrannhet
Tålamod, ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Arbetstid, 2-skift:
Vecka 1: Mån-fre kl. 06:30-15:00
Vecka 2: Mån-tors kl. 14:45-00:15
Krav: B-körkort och tillgång till bil
Vår kund erbjuder: Ett stimulerande och tekniskt utmanande arbete i ett positivt och sammansvetsat team - där din skicklighet är central för helheten.
Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Sabina Likic sabina.likic@wrkfrc.se Jobbnummer
9529729