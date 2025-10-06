Detaljchef Hjulfordon sökes till Markverkstaden i Revingehed
Är du en driven ledare? Och är du en person med erfarenhet av att leda verkstadsproduktion? Då kan du vara den nya detaljchefen vi söker!
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Syd är en avdelning inom FMTS med cirka 160 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. FMTS levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstad har företagscertifikat kyla vid INCERT och certifiering för ISO 9001 och tryckprovning ISO 17020
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som detaljchef innebär att vara första linjens chef med personalansvar och din huvuduppgift är att leda och fördela arbetet inom gruppen med stöd av en lagsamordnare. Du ansvarar för att detaljens målsättningar uppfylls, och att medarbetare i gruppen utvecklas mot gemensamt fastställda mål. Du kommer även att ansvara för produktion, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt att vidmakthålla och utveckla goda kundrelationer med de funktioner inom FM som beställer materielunderhåll.
Som detaljchef på hjulfordon kommer du leda en produktionsgrupp på cirka 20 medarbetare som genomför underhåll på en stor variation av fordon såsom terrängbilar, lastbilar, bandvagnar, mc, släp m.m. Du kommer vara en del av sektionens ledningsgrupp.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst treårigt gymnasium med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Aktuell erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datavana i Officepaketet
• B-KörkortPubliceringsdatum2025-10-06Dina personliga egenskaper
Vi söker någon med stort engagemang och som har förmåga att se behov av både resultat och relation. Du behöver därför både vara lyhörd och drivande med förmåga att anpassa ditt ledarskap. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt tillsammans med god kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Kunskap om teknisk tjänst i Försvarsmakten.
• Kunskaper kring aktuell materiel
• Grundläggande kunskaper i svensk arbetsrätt med tillhörande arbetsmiljölagstiftning
• LedarskapsutbildningÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Jimmy Danielsson: 076- 6109011
Information om rekryteringsprocessen
HR Alexandra Falk: 070-848 17 61
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström, Fredrik Ohlson
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
