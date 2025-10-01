Det står en Mazak CNC-fräs och väntar på dig i Sydnärke
Verktygsmaskinoperatörsjobb
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01
Är du intresserad av att byta upp dig till en nyare maskin? Söker du mer utmanande detaljer i kortare serier? Vill du få mer programmeringstid, höja din egen kompetens och därmed dina egna intäktsmöjligheter? Vi har en fräs ledig och undrar om detta kan vara något för dig?
Företaget med fyrtiotalet anställda är kvalitet- och miljöcertifierade och det som sker här sker med ordning och reda, precision och en positiv attityd. Vi ombesörjer så att du får komma och titta på maskinen och träffa kollegorna innan du bestämmer dig. Eftersom du redan har ett bra jobb idag, kommer vi se till att övergången blir så smidig som möjligt.
Andra som sökt sig hit säger att de gjort det på grund av utvecklingsmöjligheterna. Kollegor och arbetsledare är mycket duktiga och generösa med hjälp. Man har sin egen maskin och ett eget ansvarsområde, men ingår ändå i ett team - det bästa från båda sidor! Trivseln, arbetsmiljön och flexibiliteten är andra skäl som fått operatörer att byta sig hit. Personalomsättningen är låg och löneutvecklingen god. Sånt skapar ett gott arbetsklimat!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar programmering och riggning av Mazak-fräs, mätning samt inspektion av verktygsslitage. Din fortsatta utveckling inom företaget kan gå via CAM-programmering eller som mätrumstekniker med både koordinatmätmaskin och mätarm. Var ser du dig själv om 5 år?Profil
Här krävs framför allt maskinerfarenhet och att du har programmerat fräs, men även ritningsläsning samt kunskap om mätverktyg och toleranser. Kan du programmera Fanuc och/eller Mazatrol tycker jag att du ska söka tjänsten!
Det här är en hyrrekrytering via Industrisupport. Vi har erfarenhet av att driva diskreta rekryteringsprocesser. Vi kräver att du har en relevant verkstadsutbildning och kan styrka din kompetens och erfarenhet som bearbetare. Du skall ha ett genuint teknikintresse och kunna arbeta skift. Vidare krävs körkort samt god svenska i tal och skrift. Vill du vara med och göra skillnad i ett skede där utvecklingen tar ett språng ska du söka nu. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9534885