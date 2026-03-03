Det perfekta extrajobbet - Noggranna ålderskontrollanter sökes
Det perfekta extrajobbet!
För mer information, besök gärna vår hemsida www.betterbusiness.se/for-shoppers/
Nu söker vi dig som är intresserad av att utföra provköp som mystery shopper i form av ålderskontroller, dvs. kontroller för att säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga. (Alkohollagen Kap 5 § 5). Enligt krav från vår uppdragsgivare behöver du vara 20 år fyllda då du kommer att genomföra provköp på alkoholhaltiga varor.
Som mystery shopper agerar man på uppdrag av aktuell butik/butikskedja. Jobbet innebär att agera och uppträda som en vanlig kund utefter angivet scenario samt kontrollera butikens servicenivå, och i vissa fall kontrollera efterlevnad gällande ålderskontroll vid inköp av varor med åldersgräns. Detta uppdrag handlar om just säkerställande av ålderkontroll genom provköp, för att vara provköpare i det åldersspann där ålderskontroll krävs behöver du alltid vara 20 år fyllda och/eller i närliggande högre ålder som är åldersrepresentativ för det lagliga inköpet av alkoholhaltig vara.
Passar du inte in i just denna profil går det ändå bra att registrera sig hos oss för andra uppdrag. Vi erbjuder uppdrag i butik, restaurang, webb och telefon som anonym kund/gäst.
Som mystery shopper är du noggrann, bra på att observera och ta till dig instruktioner, samt behärskar det svenska språket i tal och skrift. Uppdragens omfattning och arbetstid varierar från 30 minuter till cirka tre timmar att utföra. Som shopper väljer du själv hur många uppdrag du vill utföra.
Att vara mystery shopper är inget heltidsarbete utan ett perfekt extrajobb som går utmärkt att kombinera med annat arbete eller studier. Du får betalt per utfört uppdrag. Vi på Better Business hjälper företag att förbättra sin kvalitet och sin service genom att erbjuda dem verktyg för att utvärdera sitt kundbemötande. Ett av våra viktigaste verktyg är anonyma kundbesök i olika serviceinrättningar, så kallat mystery shopping. Better Business Sweden är specialister på mystery shopping och våra shoppers är tillsammans med våra kunder företagets viktigaste personer.
Körkort är meriterande.
Registrera dig som mystery shopper på vår hemsida www.beonline1.com,
där du fyller i ditt CV och relevanta uppgifter. Vi tar inte emot ansökningar via mail men du får gärna höra av dig vid fler frågor.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
