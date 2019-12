Det bästa jobbet man kan ha! - Skåningegård Omsorg AB - Vårdarjobb i Växjö

Prenumerera på nya jobb hos Skåningegård Omsorg AB

Skåningegård Omsorg AB / Vårdarjobb / Växjö2019-12-25Välkommen till Jansgård!Skåningegårds nybyggda gruppboende som öppnade hösten 2019.Jansgård har 6 boendeplatser med egna lägenheter, öppna gemensamma ytor och bra personalutrymmen.Lägg där till det perfekta läget i Dänningelanda, en charmig by med närhet till härlig natur men även ett stenkast från Växjö stad.Nu fyller vi den sista boendeplatsen och behöver därför utvidga vårt nystartade arbetslag.Vill du anta utmaningen att vara delaktig i en ny verksamhet, där det finns plats för dina idéer och åsikter att göra skillnad.Då finns det bara en sak kvar att göra - Skicka in din ansökan redan idag!Vi skapar livskvalité utifrån varje individs behov!Ditt uppdrag:Som personal stöttar och hjälper du till utifrån den enskildes individuella förutsättningar och ger stöd, service och omsorg i den omfattning som personerna behöver.I ditt arbete ingår det bland annat att hjälpa till med:Personlig omvårdnad, hushållssysslor, stödja vid kontakt med olika samhällsfunktioner, medicinhantering, upprätta genomförandeplaner, dokumentera via datorn och hjälpa våra boende på bästa möjliga vis.Ett av våra kärnvärden är vårt kontaktmannaskap. Det innebär att du som personal ska ha ett professionellt men ändå nära, motiverande och trygghetsskapande arbetssätt gentemot den/de boende du ansvar för.Våra tjänster innebär arbete dag, kväll och helg.Du kommer att arbeta enligt schema.Anställning:Vi tillämpar provanställning.Vi har kollektivavtal.Vi tillämpar individuell lönesättning.Vi erbjuder friskvårdsbidrag.Rekrytering sker löpande.Vi undanber oss rekryteringsföretag och jobbreklam.2019-12-25Sista dag att ansöka är 2020-01-10Skåningegård Omsorg ABDänningelanda35593 Växjö5019268