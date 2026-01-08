Destination Gotland söker kallskänkor på deltid till sommarsäsongen 2026
Destination Gotland AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-01-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Destination Gotland AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
, Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara ledig lika mycket som du jobbar och samtidigt få chansen att jobba ihop med ett härligt team och skapa vänner för livet? Då kommer du att trivas hos oss!
Destination Gotland erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med målet att alla som reser till eller från Gotland får en upplevelse i toppklass.
I restaurangen ombord serverar vi vällagad mat gjord på lokala råvaror, allt från fräscha sallader till välfyllda mackor eller matiga wraps.
I köket arbetar du i ett tajt team tillsammans med kockar och kallskänkor. Som kallskänk arbetar du främst med att tillaga och kvalitetssäkra vårt kalla sortiment över både frukost, lunch och middagsservering. En kallskänk ska också kunna preppa och beräkna åtgång efter passagerarantal samt för att minimera matsvinn. I arbetet ingår även att förhålla sig till de interna hygienrutinerna. Diskning och städning förekommer dagligen.
På Destination Gotland tror vi på en arbetsmiljö där varje medarbetare är lika viktig. Hos oss får du erfarenheter som du kommer ha nytta av resten av livet!
Att sommarjobba på Destination Gotland:
- Lika mycket ledig tid som arbetad tid
- En arbetsplats där alla medarbetare känner sig välkomna
- Lön och försäkringar enligt kollektivavtal
- Öppnar nya dörrar för vidare arbete inom sjöfart med hela världen som arbetsplats!
Arbetstider:
Säsongsanställningarna vi erbjuder är deltid på 75%-95%. Arbetet är upplagt så att du arbetar en period för att sedan vara ledig en period i ett rullande schema under hela din säsongsanställning. För dig innebär det fartfyllda och roliga arbetsdagar ombord, samtidigt som du kommer kunna njuta av allt sommaren har att erbjuda under dina lediga dagar i land!
Under sommaren går våra fartyg dygnet runt, vilket betyder att arbetstiden kan förläggas dag, kväll- och nattetid. Då det är en säsongsanställning på deltid bor du hemma och går på och av fartyget under alla dina arbetsdagar. Detta innebär att du behöver ha ett boende i Visby eller på Gotland där du har möjlighet att ta dig till Visby hamn oavsett vilken tid på dygnet dina arbetsdagar börjar. Då våra scheman är förlagda efter fartygens turlista så har vi inte möjlighet att anpassa arbetstider efter kollektivtrafik eller din pendlingstid till och från Visby. Destination Gotland har inte möjlighet att erbjuda boende under anställningen. Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en lagspelare
- Att du är noggrann och kvalitetsmedveten
- Att du är optimistisk och kundfokuserad
- Att du har lätt för att prioritera och hålla fokus även när tempot är högt
För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år. Du behöver inte ha jobbat på ett fartyg förut, men vi ser gärna att du har erfarenhet av kallskänksarbeten samt av grundläggande livsmedelshygien, det är meriterande om du har utbildning inom kök/restaurang
Svenska är vårt säkerhetsspråk, därför är det viktigt att du kan tala svenska flytande samt förstår det svenska språket i både tal och skrift. Du har även goda kunskaper i engelska.
Säkerhet:
Ombord har säkerhet alltid högsta prioritet. Som ny medarbetare hos oss kommer du få genomföra en obligatorisk säkerhetsutbildning och en läkarundersökning för sjöanställda.
Blir du kallad på säkerhetsutbildning behöver du ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret. Innan beslut om anställning genomför vi alltid en bakgrundskontroll samt en alkohol- och drogkontroll.
Intervjuer och referenser:
Vi samarbetar med LB Karriär som ansvarar för intervjuer och referenstagningar. Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt!
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar - sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby - Nynäshamn eller Visby - Oskarshamn.
Från och med våren 2024 kommer vi även bedriva kryssningstrafik mellan Stockholm, Mariehamn och Visby med fartyget M/S Birka Gotland.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
eller följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destination Gotland AB
(org.nr 556038-2342), https://www.destinationgotland.se/ Jobbnummer
9674582