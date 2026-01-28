Designingenjör Till Veab Heat Tech, Hässleholm
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Hässleholm
2026-01-28
Vi befinner oss i en expansiv fas med många nya och spännande projekt på gång. Till vår utvecklingsavdelning söker vi nu en engagerad Designingenjör som vill kombinera kvalificerat konstruktionsarbete med projektledning och produktansvar.
Hos oss får du en central roll i verksamheten, där du driver tekniska projekt i nära samarbete med sälj-, produktion- och utvecklingsorganisationen.
Om rollen
Som designingenjör kommer du att skapa/ revidera ritningar och göra produktdokumentation. Du ansvarar för en produktgrupp där du genomför produktförbättringar och kostnadsbesparingar, samt för underhåll och vidareutveckling av simuleringsverktyg för våra värmare. Rollen innebär nära samarbete med kollegorna i teamet för att utveckla och förbättra våra produkter, liksom med sälj- och produktionsavdelningarna i samband med offertförfrågningar och framtagning av produktionsunderlag.
Du säkerställer att ritningarna uppfyller både våra höga kvalitetskrav och kundernas specifikationer.
Du använder CAD-programvara såsom AutoCAD och Inventor i ditt dagliga arbete.
Rollen innebär även att du driver vissa projekt där du ansvarar du för tidplaner, resursbehov och rapportering, samtidigt som du själv är del av konstruktionsarbetet. Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
* Skapa, utveckla och revidera ritningar samt teknisk dokumentation
* Ansvara för en eller flera produktgrupper och driva produktförbättringar och kostnadsbesparingar
* Underhålla och vidareutveckla simuleringsverktyg för våra värmare
* Delta aktivt i utveckling av produkter och produktionslösningar tillsammans med övriga konstruktörer
* Arbeta nära Sälj- och Produktionsavdelningarna i offertarbete och framtagning av produktionsunderlag
* Leda och driva projekt från start till mål:
* Ta fram tidplaner och resursbehov
* Följa upp, rapportera och samordna aktiviteter mellan avdelningar
* Själv ansvara för konstruktionsdelen i projekten
* Säkerställa att ritningar och lösningar uppfyller både interna kvalitetskrav och kundspecifikationer
* Arbeta i CAD-miljö, främst AutoCAD och Inventor Profil
Din profil omfattar en eftergymnasial teknisk utbildning inom maskinteknik eller liknande område samt ett par års erfarenhet av konstruktion och produktutveckling. Du har mycket goda kunskaper inom CAD och grundläggande elkunskap. Erfarenhet från HVAC- eller värmeindustrin ses som en stark fördel.
Som person har du ett stort tekniskt intresse och en stark vilja att utveckla produkter. Du är strukturerad och kommunikativ, har en stark problemlösningsförmåga och ett gott öga för detaljer. Du arbetar väl både självständigt och i team, har drivkraft att ta ansvar och förmåga att driva projekt och aktiviteter hela vägen till mål. Vidare är du ansvarstagande, prestigelös, kreativ och flexibel.
Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Som designingenjör hos oss på VEAB Heat Tech får du en nyckelposition i ett växande företag med stark framtidstro! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en roll som präglas av variation mellan teknik, utveckling och projektledning, i en organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan olika avdelningar. Du blir en del av en arbetsmiljö där engagemang, ansvarstagande och teknisk kompetens värdesätts högt.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess har VEAB Heat Tech valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post med anledning av GDPR.
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
