Designingenjör till tekniskt bolag i Norrköping
2025-10-15
Nu söker vi dig med goda erfarenheter inom konstruktion och CAD som är redo för nya utmaningar hos ett spännande bolag under tillväxt!
OM TJÄNSTEN
Du kommer arbeta i ett stort internationellt bolag och bli en del av det befintliga teknikteamet. I ditt arbete som designingenjör kommer du designa, modellera och detaljplanera mekaniska system och komponenter för industriella kylaggregat. Du kommer arbeta nära såväl kunder och partners som kollegor och tillsammans finna lösningar på tekniska utmaningar. För att trivas i rollen krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt och snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Skapa 2D och 3D CAD-modeller och tekniska ritningar för kylaggregatkomponenter
Samarbeta med såväl projektingenjörer, elingenjörer och tillverkningsteam för att kunna definiera en design som är genomförbar, tillverkningsbar och enkel att serva.
Anpassa designen efter såväl branschstandarder som kundspecifikationer
Ge teknisk säljsupport
Delta i design- och kvalitetsgranskningsmöten
VI SÖKER DIG SOM:
Har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande teknisk utbildning
Har minst några års relevant arbetslivserfarenhet som konstruktör
Har mycket goda kunskaper i CAD-mjukvara så som Creo, SolidWorks, och/eller AutoCAD.
Har god förståelse för material och tillverkningsprocesser
Kan kommunicera flytande på engelska i tal och skrift då det är det officiella koncernspråket.
Erfarenhet av kylsystem och rörkonstruktion ses som meriterande.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll krävs att du har en god samarbetsförmåga och är duktig på att kommunicera med olika typer av människor. Därtill tror vi att du drivs av utmaningar och är en person som ständigt vill utvecklas. Du är även noggrann och trivs med att arbeta i en varierande miljö där ingen dag är den andra lik.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer anställas direkt av kunden. Placering är i Norrköping.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Norrköping
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
