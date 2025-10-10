Design Engineer (Logisnext Europe Sweden Center)
2025-10-10
Vill du vara med och utveckla morgondagens elektriska lagertruckar?
Hos blir du en del av ett utvecklingsteam på 20 personer som arbetar nära varandra för att utvecklar nästa generations truckar. Projekten drivs från första idé och prototyp till förberedelse för serieproduktion där du får vara med på hela resan. I vår egen verkstad, som ligger i samma byggnad, bygger och testar vi prototyper där vi även har möjlighet att tillverka prototypmaterial direkt på plats.
Du får möjligheten att vara kreativ med dina innovationer samtidigt som du arbetar strukturerat och analytiskt. Vi driver både korta och längre projekt där förutsättningen att lyckas innebär att man tar stort eget ansvar för sina leveranser. Rollen innebär att arbeta mot tydliga mål och vi söker dig som har erfarenhet och trivs att jobba i projekt både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du har
• Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande
• Några års praktisk erfarenhet som konstruktör
• God vana av 3D-cadverktyg, gärna Solid Works och/eller Inventor
• God vana av PDM-system, gärna Windchill/PDMlink
• Erfarenhet av praktiskt arbete inom prototypsbyggnation och provning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av plastkonstruktion
Varför oss?
Vi erbjuder ett varierande, stimulerande och ansvarsfullt arbete i ett internationellt företag med ett positivt arbetsklimat. Du får möjligheten att påverka konstruktionslösningar och komponentval; Dessutom får du se dina idéer förverkligas i vår prototypverkstad. Hos oss arbetar du i ett team med spetskompetens inom området som gärna delar med sig av sina erfarenheter och du har goda möjligheter att påverka både företagets och din egen utveckling.
Vad vi erbjuder
Då vi är en del av Mitsubishi Logisnext Europe får du möjligheten att samarbeta med kollegor över hela Europa. Vi erbjuder dig även flertal personalförmåner på plats i vårt kontor, och vi har även b.la personalföreningar och givetvis friskvårdsbidrag. Under våren 2026 flyttar vi dessutom in vårt nya kontor och verkstad som är under uppförande i Mölnlycke Företagspark.
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan med ditt CV via länken så snart som möjligt, dock senast den 9 november 2025. Vi kommer hantera ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Tjänsten kräver att du har ett giltigt arbetstillstånd inom yrket eller ett svenskt/europeiskt medborgarskap. Om du har frågor vänligen kontakta följande individer inom respektive område längst ner i annonsen.
Logisnext Europe Sweden Center AB (LESC AB) är en del av Mitsubishi Logisnext Europe och vi finns i Mölnlycke. Här samlas kompetenser inom produktutveckling, ekonomi, IT, försäljning, marknadsföring, inköp och kommunikation. Just nu bygger vi ett helt nytt kontor på 3000 m2 med inflyttning våren 2026, där även vår svenska försäljningsorganisation och reservdelslager kommer att ingå.
Om Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi Logisnext is a world-leading provider of logistics and materials handling solutions matched to both local and trans global customer. MLE offers materials handling and logistics customers a comprehensive range of state-of-the-art forklifts, warehouse equipment and AGV (automated guided vehicle) solutions, along with racking, IoT (Internet of Things) systems and tailored packages of customer-focused services. These are marketed under the Mitsubishi Forklift Trucks, Cat® Lift Trucks, Rocla and TCM banners. The brands are supplied through separate networks to appeal to different customer categories and to satisfy their particular requirements. Visit our website for more information: https://logisnext.eu/ Ersättning
