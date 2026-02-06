Depåmedarbetare - trafiksäkerhet & vägarbete
Posti Logistics Staffing AB / Säkerhetspersonalsjobb / Uppsala Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Uppsala
2026-02-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Posti söker nu depåmedarbetare till en av våra kunder inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet, med placering vid deras depå i Uppsala.
Vill du vara med på en häftig resa och bidra till ökad trafiksäkerhet vid vägarbeten? Är du en serviceinriktad lagspelare som trivs med varierande arbetsuppgifter och ett högt tempo? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Uppdraget är initialt på 6 månader, och det finns mycket goda chanser till överrekrytering hos kund för rätt person.
Om uppdraget
Som depåmedarbetare kommer du att ingå i ett sammansvetsat och framgångsrikt team där fokus alltid ligger på säkerhet, kvalitet och hög servicegrad mot kund. Arbetet är varierande och den ena dagen är sällan den andra lik.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Trafikreglering med vakt och lots
• Etablering och avetablering av skyltmaterial
• Tillsyn av arbetsområden
• Dokumentation och rapportering
Innan arbetsstart erbjuds både teoretisk och praktisk utbildning inom trafiksäkerhet.
Arbetstider & placering
• Uppdragsstart: 2026-04-01
• Ordinarie arbetstid: 07:00-16:00
• Kvälls- och helgarbete kan förekomma
• Vid behov kan arbete ske även hos närliggande depåer, vilket innebär uppdrag runt om i UppsalaområdetProfil
Vem är du?
Vi söker dig som förstår att service och säkerhet alltid kommer först. Du är en lagspelare som bidrar med positiv energi även när tempot är högt och förutsättningarna snabbt förändras. Tillsammans med kollegorna skapar du en arbetsmiljö som präglas av respekt, engagemang och omtanke.
Personligheten är av stor vikt i denna roll. Kundföretaget är mycket måna om sin personal och investerar långsiktigt genom utbildningar, gemensamma aktiviteter, middagar och sport - även utanför arbetstid. Därför söker vi dig som trivs i ett socialt sammanhang och vill vara en del av ett företag där gemenskapen är viktig.
Vi ser gärna att du är:
• Ansvarsfull och arbetsam
• Samarbetsvillig och serviceinriktad
• Flexibel och lösningsorienterad
• Motiverad att utvecklas på lång sikt
Krav & meriter
• B-körkort är ett krav
• Behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift är ett krav
• Tidigare branscherfarenhet samt giltig certifiering inom APV 1.3 och 2.1 är mycket meriterande
• C- eller BE-körkort är meriterande
Bakgrundskontroller kommer genomföras för detta uppdrag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Johansson mattias.johansson@posti.com Jobbnummer
9727627