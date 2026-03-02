Depåchef till Vägjobb i Stockholm
"Vägjobb i Sverige AB är en ledande aktör inom trafikanordningar och säkra trafiklösningar vid arbetsplatser. Företaget grundades 2005 och är idag en del av Svevik Industri AB. Vägjobb erbjuder helhetslösningar för arbete på väg - från TA-planer och kvalitativt arbete längs väg, till uthyrning och försäljning av barriärer och områdesskydd. Vi har depåer i Stockholm, Göteborg, Örebro och Västerås och är ett snabbväxande företag med korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter."
Vad vi erbjuder
Hos Vägjobb får du:
En nyckelroll i ett expansivt företag med stark tillväxt
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i Stockholm
En dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
Stora möjligheter att växa i rollen och ta nästa steg i din karriär.
Vad tjänsten innebär
Som Depåchef i Stockholm har du det övergripande ansvaret för drift, produktion och ekonomi på depån. Rollen är operativ och innebär att du är nära verksamheten och teamet, samtidigt som du har ett tydligt affärs- och budgetansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för depåns budget, prognoser och ekonomistyrning
Leda och planera produktionen, lagerverksamheten och resursfördelning
Säkerställa att projekt drivs med lönsamhet och följer lagar, regelverk och Vägjobbs policy
Initiera och genomföra affärsmöjligheter samt utveckla rutiner och processer
Rapportera till finanschef och följa upp resultat
Vara en del av den operativa verksamheten - kunna hoppa in vid behov
Hantera administrativa uppgifter som orderhantering och fakturering.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som arbetsledare eller projektledare inom entreprenad, TA eller liknande
Har god förståelse för ekonomi, projektbudget och resursplanering
Är operativ, lösningsorienterad och trivs med att vara nära produktionen
Har förmåga att se helheten och kommunicera tydligt med både team och ledning
Är van att arbeta strukturerat och kan presentera och uppskatta siffror
Har B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av trafikanordningar (TA), entreprenad eller byggprocesser
Kunskap om APV upp till nivå 3
Erfarenhet av att leda team och utveckla rutiner.
Är det dig vi söker? Intervjuer sker löpande och har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
