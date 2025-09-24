Depåchef med goda ledaregenskaper sökes till Svealandstrafiken
2025-09-24
Få en arbetsdag som präglas av variation
På Svealandstrafiken arbetar vi mot ett gemensamt mål; att med våra linjebussar se till att folk kommer från punkt A till punkt B - dygnet runt, sju dagar i veckan, året om. Nu söker vi en depåchef med gedigen ledarerfarenhet till vår verksamhet som utgår från våra depåer i Lindesberg och Nora.
Som depåchef tillhör du verksamhetsområde Produktion och har Trafikchefen för Region & Skola som din närmsta chef. Du kommer vara omgiven av ett team kompetenta depåchefskollegor som kan ge dig det stöd du behöver för att du ska kunna leda din verksamhet. Vi utgår från vår värdegrund som bildar ordbilden SVEA: Samverkande, Värdeskapande, Engagerande och Ansvarstagande.
Du kommer att ha driftsansvaret för depåerna och fungera bl.a. som lokal trafikledare och personalplanerare. Ansvaret för den lokala fordonsparken samt dagliga fastighetsdriftsfrågor ingår också.
En vanlig dag på jobbet utgår du från ditt kontor, men du måste också alltid vara beredd på oplanerade händelser. Här är ingen dag den andra lik och en arbetsdag kan likväl spenderas i strategimöte på kontoret som ute i verksamheten med synligt ledarskap gentemot medarbetarna. Svealandstrafiken verkar i både Västmanland och Örebro så resor i tjänsten kan förekomma.
Vi letar efter dig - en erfaren ledare med branscherfarenhet
Som chef är du en i teamet och har lätt för att samarbeta med andra. Vi värdesätter en stabil person som jobbar utifrån en coachande och tillitsfull ledarstil.
Du har ett tydligt ansvar för att leda och utveckla din grupp av medarbetare. Det innebär bl.a. att du har arbetsmiljöansvaret på resp. depå, att du håller APT och regelbundna medarbetarsamtal. Du har även ett ansvar för att hantera dialogen med förare om kundsynpunkter, skador, sjukskrivningar mm. Du ser även till att företagets beslutade policys kommuniceras och efterlevs. Vidare har du som depåchef kontakter med lokala representanter för bl.a. kommuner och skolor.
Våra förväntningar på dig är att du:
• har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och besitter en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. är strukturerad och arbetar aktivt med att engagera, motivera och utveckla medarbetare.
• är van att hantera personalärenden och vågar ta obekväma beslut om så krävs. Meriterande är om du också har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, SAM, och har goda kunskaper i Officepaketet.
• har ett svenskt körkort med B-behörighet, då resor med företagets bilar kan förekomma i tjänsten. Har du dessutom D-behörighet är det meriterande.
Om anställningen:
Heltid, tillsvidareanställning.
Anställningsdatum: 1 mars 2026 (eller enligt överenskommelse)
Vi tillämpar individuell lönesättning
Bidra till samhällsnyttan tillsammans med oss!
Välkommen till en organisation där vi ställer vi upp för varandra och hjälps åt för att tillsammans nå våra högt uppsatta mål. Känslan att få göra skillnad och vara en viktig samhällsaktör har format Svealandstrafiken till den familjära och målmedvetna verksamhet vi är idag. Vi som jobbar här tycker det är meningsfullt att gå till jobbet och är nyfikna på vad du som vår nya depåchef kan tillföra vår organisation!
Har vi väckt ditt intresse för att jobba hos oss? Då vill vi höra från dig! Varmt välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2025.
Urval och intervjuer kommer att kunna ske löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så sök redan idag!
Frågor om tjänsten besvaras av:
Thony Lundberg Trafikchef Region & Skola 070-417 19 40thony.lundberg@svealandstrafiken.se
Facklig kontaktperson:
Jenny Aho, Vision
e-post: jenny.aho@svealandstrafiken.se
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonser i samband med denna rekrytering.
Om Svealandstrafiken
Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vi planerar, levererar och utvecklar kollektivtrafik med buss. Tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett hållbart och levande samhälle med resenären i fokus.
Busstrafiken vi utför bedrivs under våra ägares två olika varumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro. Vi kör såväl stads-, region- och skoltrafik i båda länen. Vårt unika koncept bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Tack vare vår modell kan vi optimera trafiken på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt.
Svealandstrafiken har över 1100 medarbetare. Hos oss samlas människor från hela världen och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Och även om vi inte är nöjda än, är vi stolta över att vara bland de företag i branschen som har störst andel kvinnliga medarbetare. Tillsammans bygger vi en framgångsrik organisation utifrån vår gemensamma värdegrund: samverkande, värdeskapande, engagerande, ansvarstagande. Ersättning
