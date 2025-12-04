Depåarbetare/utkörare Till Jiab I Boden
2025-12-04
Vill du vara med på JIAB:s tillväxtresa där målsättningen är att vara bäst i branschen?
Vill du vara med och utvecklas i en vinnande miljö där fokus alltid är på hög kundservice?
Är ditt svar på frågorna JA så är JIAB Hyrcenter i Boden rätt arbetsgivare för dig.
Som depåarbetare hos JIAB får du möjlighet:
• att arbeta både inom bygg- och industrisektorn tillsammans med fantastiska kollegor.
• att utvecklas i en trygg miljö på en vänskaplig arbetsplats där fokus alltid är på extremt hög kundservice.
• att arbeta hos branschens mest serviceinriktade företag och därigenom utvecklas som såväl yrkesmässigt som människa.
• att arbeta hos en trygg arbetsgivare med avtalsenlig lönesättning.
• till ett varierat arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra. Dina arbetsuppgifter innefattar i huvudsak att leverera maskiner och verktyg till kund men även ordinärt depåarbete som returhantering, lastning mm.
Vi vill att du är:
• en driven person med stark vilja att utvecklas.
• arbetssam, ansvarsfull och samarbetsvillig.
• en lagspelare som alltid placerar laget före jaget.
• en person som förstår vikten av att vår service till kunden är det allra viktigaste.
• en person som gillar ordning och reda.
Du ska inneha:
• B-körkort
Meriterande om du har:
• BE-körkort
• Tidigare erfarenhet från uthyrningsbranschen
Vi tillämpar 6 månader provanställning. Tillsättning av tjänsten sker fortlöpande.
Om JIAB Hyrcenter AB
Jiab Hyrcenter AB kännetecknas av kvalitet, säkerhet, flexibilitet, omtanke och kompetens. Vi arbetar ständigt med kunden i fokus, där vi genom personlig service och ett professionellt bemötande i kombination med mångårig kompetens hittar effektiva och flexibla lösningar. Vårt sortiment av uthyrningsprodukter sträcker sig från den lilla borrflugan till den höga bomliften.
Våra depåer finns i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Piteå. Sedan 2023 ingår JIAB Hyrcenter AB i Ramirent Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
Ansökan skickas via e-post
E-post: simon.johansson@jiabhyrcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Depåarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jiab Hyrcenter AB
(org.nr 556958-1282)
Slipvägen 2 (visa karta
)
961 38 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jiab Hyrcenter i Boden Kontakt
Simon Johansson simon.johansson@jiabhyrcenter.se 070-2832406 Jobbnummer
9628007