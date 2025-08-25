Depåarbetare till containerleverantör i Nykvarn

2025-08-25


Vi söker en depåarbetare till vår kund i Nykvarn. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där dina dagar kommer att variera mellan truckkörning, containerunderhåll, samt administrativa sysslor inom logistik och dokumentation.
Ansvarsområden som depåarbetare Truckkörning för hantering och transport av containrar inom vårt område.
Reparation och underhåll av containrar för att säkerställa deras funktion och säkerhet.
Administrativ hantering av dokumentation, inklusive registrering och uppföljning.
Krav och kvalifikationer Giltigt B-körkort är ett grundkrav.
Erfarenhet av truckkörning och innehav av truckkort är starkt meriterande.
Praktisk erfarenhet av bygg, underhåll och/eller reparation är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vilken typ av person letar vi efter?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en förmåga att självständigt hantera flera uppgifter samtidigt. Du trivs i en miljö där både praktiska och administrativa utmaningar förekommer och har en positiv inställning till problemlösning. Då arbetsplatsen ligger avsides är till fördel om du har tillgång till bil.
Arbetstider och anställningsformArbetstiderna är måndag till fredag, 07:00-16:00. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning.
Låter detta som en perfekt möjlighet för dig? Ansök idag och bli en del av vårt team!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Kontakt
Elina Bäckström
elina@rekryteringsgruppen.com

Jobbnummer
9474451

