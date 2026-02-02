Dental Personal söker en tandsköterska till tandsköterskepoolen i Malmö
Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.
Malmö Personal söker en tandsköterska med hjärtat på rätt ställe till vår tandsköterskepool i Malmö, men även till övriga Skåne. Trött på att jobba ensam, vill du ingå i vårt framgångsrika team och arbeta med en av marknadens största och välrenomerade aktörer? Fortsätt att läsa...
Vikariepool "Dental Personal" för tandsköterskor, pensionärer välkommna!
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska för vikariat i Helsingborgsregionen, klinikerna ligger geografiskt nära varandra. Hos oss samarbetar 10 tandsköterskor för att på så sätt kunna ebjuda våra kunder bästa möjliga tandvård.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
• Att assistera vid undersökningar och behandlingar
• Arbete i sterilen och i receptionen
• Administrativa uppgifter såsom: kallelser, listvård mm.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Vi söker nu dig med erfarenhet och gärna pensionär som vill fortsätta att arbeta efter pensionen eller känner för att runda av i förtid, och istället axla konsultrollen. Jobbar du 75% och kan arbeta en dag i veckan är det också intressant för oss. Vi gör idag insatser i södra Sverige, oftast i samband med att våra kunder skall rekrytera nya tandsköterskor.
Uppdragen 2026
I normala fall blir inhyrningsuppdragen alltifrån 1-3 månader men även 6-12 månader och längre förekommer. Även mycket korta uppdrag 2-5 dagar förekommer.
Vi behöver även personal som är villiga att arbeta lördagar.
Av erfarenhet vet vi att den här annonsen kommer att locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla till alla sökande, vilket vi alltid annars gör, beklagar detta.
Anställningsformer:
Anställd hos Malmö Personal AB eller i vårt dotterföretag Dental Personal
