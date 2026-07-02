Dental Personal söker en tandsköterska till Tandhälsan i Laholm
Malmö Personal AB / Tandsköterskejobb / Laholm Visa alla tandsköterskejobb i Laholm
2026-07-02
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Dental Personal söker nu en tandsköterska med hjärtat på rätt ställe för tillsvidareanställning i Lahom.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Idag arbetar jag som ensam tandläkare tillsammans med en hygienist som är på plats några dagar i veckan. Vi är ett litet team där samarbete, kommunikation och ansvarstagande är avgörande för att verksamheten ska fungera bra.
Jag uppskattar engagemang, initiativförmåga och en positiv inställning. Hos mig blir man inte en i mängden utan en viktig del av verksamheten, med möjlighet att påverka både arbetssätt och klinikens fortsatta utveckling.
Tjänsten är på 85 % (34 timmar per vecka) och upplagd så att vi arbetar två längre dagar, vilket ger tre lediga eftermiddagar varje vecka. Rollen är varierad och omfattar assistans, delegerade arbetsuppgifter, reception, steril och övriga uppgifter som hör till en mindre klinik.
Periodvis kan arbetstempot vara högt, särskilt eftersom vi är ett litet team med full tidbok. Verksamheten har samtidigt en naturlig variation över året, där vårterminen vanligtvis är mer intensiv medan höstterminen ofta ger större utrymme för kvalitetsarbete, förbättringsprojekt och utveckling av kliniken. Min ambition är att även under perioder med hög belastning kunna avsätta en administrativ dag per vecka för att skapa utrymme för planering, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.
Kliniken omfattas av kollektivavtal och jag vill erbjuda både trygghet och utvecklingsmöjligheter. För mig är det viktigt att skapa en arbetsplats där man känner sig uppskattad, får ta ansvar och har möjlighet att växa i sin yrkesroll.
Om du söker en arbetsplats där du får stort förtroende, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att vara med och påverka verksamhetens framtid, tror jag att du skulle kunna trivas hos oss.
Anställningsformer:
Anställningen är en tillsvidareanställning 85% hos Tandhälsan i i Laholm, med tillsättning efter överenskommelse
Av erfarenhet vet vi att den här annonsen kommer att locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla till alla sökande, vilket vi alltid annars gör, beklagar detta.
Aktuella uppdrag: Även på www.malmopersonal.se
Skicka din CV till länken nedan
Upplysningar Connie Winsborn 072 313 88 00
Lön/arvode: fastställs vid varje aktuellt uppdrag efter förhandling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Personal AB
(org.nr 556897-2524)
Odengatan 8 (visa karta
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216 14 LIMHAMN Arbetsplats
Dental Personal Jobbnummer
9990252