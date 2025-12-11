Dental Personal söker en tandsköterska till Genarp

Malmö Personal AB / Tandsköterskejobb / Sjöbo
2025-12-11


Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.



Dental Personal är ett systerföretag till Malmö Personal, vi söker nu en tandsköterska med hjärtat på rätt ställe till Genarp. Vill du ingå i vårt framgångsrika team och arbeta med en av marknadens största och välrenomerade aktörer? Fortsätt att läsa...

Huvuduppdrag och arbetsuppgifter

Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter med hög delegeringsgrad, samt:
• Att assistera vid undersökningar och behandlingar
• Arbete i sterilen och i receptionen
• Administrativa uppgifter såsom: kallelser, listvård mm.

Kompetenskrav och profil

Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning i Sverige
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra

Vi söker nu dig med dokumenterad erfarenhet och goda referenser

Anställningsformer:

Anställningen är ett vikariat 2026-01-09--31 hos en privat tandläkarpraktik i Genarp

Av erfarenhet vet vi att den här annonsen kommer att locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla till alla sökande, vilket vi alltid annars gör, beklagar detta.

Skicka din CV till länken nedan
Upplysningar Connie Winsborn 072 313 88 00

Lön/arvode: fastställs vid varje aktuellt uppdrag efter förhandling

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Personal AB (org.nr 556897-2524), http://www.malmopersonal.se

Arbetsplats
Malmö Personal

Jobbnummer
9640331

