Dental Personal söker en tandsköterska till Genarp

2025-12-11
Dental Personal är ett systerföretag till Malmö Personal, vi söker nu en tandsköterska med hjärtat på rätt ställe till Genarp. Vill du ingå i vårt framgångsrika team och arbeta med en av marknadens största och välrenomerade aktörer? Fortsätt att läsa...
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter med hög delegeringsgrad, samt:
• Att assistera vid undersökningar och behandlingar
• Arbete i sterilen och i receptionen
• Administrativa uppgifter såsom: kallelser, listvård mm.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning i Sverige
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Vi söker nu dig med dokumenterad erfarenhet och goda referenser
Anställningen är ett vikariat 2026-01-09--31 hos en privat tandläkarpraktik i Genarp
Av erfarenhet vet vi att den här annonsen kommer att locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla till alla sökande, vilket vi alltid annars gör, beklagar detta.
Upplysningar Connie Winsborn 072 313 88 00
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
