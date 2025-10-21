Dental Personal söker en tandläkare till vikariat i Helsingborg
2025-10-21
Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.
Dental Personal söker en tandläkare 100% till HelsingborgPubliceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat på en klinik i centrala Helsingborg under 4-6 veckor. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga uppgifter för tandläkare Kvalifikationer
Innehar svensk legitimation som tandläkare
Besitter några års erfarenhet av arbete som tandläkare i Sverige
Har erfarenhet av och känner dig trygg inom protetik
Talar & skriver god svenska
Personliga egenskaper
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patientens bästa i fokus. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet
Vi söker nu dig med erfarenhet och gärna pensionär som vill fortsätta att arbeta efter pensionen, och axla konsultrollen.
Anställningsformer: Anställd hos Dental Personal, dotterföretag till Malmö Personal AB, eller som underkonsult dvs. att du fakturerar överenskommet arvode till eget bolag
Aktuella uppdrag: Även på www.malmopersonal.se www.dentalpersonal.se
Skicka din CV till länken nedan
Eller ring Connie Winsborn 072 313 88 00 för mer information
