Dental Personal söker en tandhygienist till Ulricehamn
2025-10-09
Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.
Dental Personal söker en tandhygienist till Ulricehamn 50-100%Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer delvis bestå av sedvanliga uppgifter för tandhygienister såsom revisionsundersökningar, parodbehandlingar samt förebyggande tandvård.
Eftersom det är en mindre arbetsplats ingår dock även arbete i steril och reception med ansvar över tidbok samt assistans av tandläkare mm.
Kvalifikationer Legitimation som tandhygienist, goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
Personliga egenskaper Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patientens bästa i fokus. Du har god klinisk förmåga, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet Övrig information Vi är flexibla och intresserade av dig som kan arbeta heltid eller deltid. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi söker nu dig med erfarenhet och gärna pensionär som vill fortsätta att arbeta efter pensionen eller känner för att runda av i förtid, och istället axla konsultrollen. Vi gör idag insatser i hela Skåne och Halland.
Inhyrningsuppdragen blir alltifrån 1-3 månader men även 6-12 månader och längre förekommer. Inte sällan övergår inhyrningarna sedan till fasta tjänster. Ange i ansökan om du helst vill vara inhyrd som tandhygienist eller anställd hos aktuell kund eller hos Dental Personal. Av erfarenhet vet vi att den här annonsen kommer att locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla till alla sökande, vilket vi alltid annars gör, beklagar detta.
Anställningsformer: Antingen anställd hos Dental Personal, dotterföretag till Malmö Personal AB eller inhyrd som underkonsult dvs. att du fakturerar överenskommet arvode till eget bolag
Aktuella uppdrag: Även på www.malmopersonal.se www.dentalpersonal.se
Skicka din CV till länken nedan
Eller ring Connie Winsborn 072 313 88 00 för mer information
Lön/arvode: fastställs vid varje aktuellt uppdrag Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
